“?” di XXXTentacion è diventato l’album hip hop più ascoltato al mondo, scalzando Drake

A cura di Vincenzo Nasto

XXXTentacion e Drake 2018

A quasi quattro anni dalla sua uscita, "?" di XXXTentacion è diventato l'album hip hop più ascoltato su Spotify, spodestando "Scorpion" di Drake. Due progetti completamente diversi, ma che hanno simultaneamente segnato il 2018 della musica internazionale. Ad annunciare il sorpasso è stato il profilo @chartdata su Twitter, raccontando l'ennesimo capitolo postumo della carriera di Jahseh Dwayne Onfroy, il vero nome di XXXTentacion. Nel frattempo, è stato annunciato un nuovo documentario sulla vita del cantante, una storia che racconta l'adolescenza di XXXTentacion prima dello sbarco su Soundcloud, le porte del paradiso prima di diventare uno degli artisti più ascoltati al mondo. Il bio-pic si chiamerà "Look at me", omonima della celebre hit che ha catapultato nell'universo mainstream della discografia americana XXXTentacion, con uno dei video più virali del 2016.

Il sorpasso su Scorpion di Drake

Oltre 7.9 miliardi di streaming ne fanno il lavoro hip hop più streammato al mondo: stiamo parlando di "?" di XXXTentacion, il suo secondo album dopo il successo di "17". Il progetto ha scavalcato in cima "Scorpion" di Drake, altro progetto uscito nel 2018 e che ha più volte messo contro i due artisti, sia sul successo dei rispettivi dischi, sia in relazione ad alcune accuse di plagio spinte dagli stessi cantanti. Iconica l'intervista di XXXTentacion a Complex, in cui affermava che Drake e la sua "KMT", contenuta nell'Ep "More Life", fosse frutto di un plagio del flow di "Look at me". Nel frattempo, il sorpasso su "Scorpion" è avvenuto negli ultimi cinque mesi, come riporta lo stesso @chartdata, che ha affermato che lo scorso novembre la distanza tra i due dischi si aggirasse attorno al miliardo di stream. A rendere "?" tra i progetti più streammati sulla piattaforma è la presenza di tre singoli nello stesso disco che hanno superato il miliardo di stream: "SAD!", "Changes" e "Moonlight" hanno totalizzato in tre oltre 4.3 miliardi di ascolti.

A celebrare il successo anche le pagine social del giovane cantante, scomparso pochi mesi dopo la pubblicazione dell'album, esattamente il 18 giugno 2018 nella contea di Broward, in Florida. Il cantante, appena 20enne, venne giustiziato a colpi di arma da fuoco in una concessionaria di motociclette. La sua produzione postuma, annunciata dagli stessi manager del cantante come vasta e già pronta alla sua pubblicazione, non ha seguito le orme del successo dei precedenti album con "Skins" e "Bad vibes forever" che sono stati accolti in maniera timida dalla critica. La necessità di raccogliere tutte le tracce lasciate in garage da XXXTentacion ha prodotto solo una costruzione artificiosa dei progetti postumi, a differenza dei racconti sulla sua vita. È il caso di "Look at me", il documentario in uscita sulla vita del cantante della Florida, che debutterà al festival cinematografico di SXSW, che si svolgerà ad Austin, in Texas, dall'11 al 20 marzo.