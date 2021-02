Luca e Matteo Dellai sono in gara al Festival di Sanremo 2021. I due gemelli sono tra le Nuove Proposte con il brano Io sono Luca. Per un attimo, hanno temuto di dover rinunciare al sogno di salire sul palco dell'Ariston. Circa quindici giorni fa, infatti, i due ventiquattrenni erano risultati positivi al Covid. In queste ore, hanno fatto un importante annuncio su Instagram. Si sono sottoposti al tampone molecolare e sono risultati negativi: "Il Covid ci ha lasciato andare e possiamo essere a Sanremo. Tanta paura ma ce l’abbiamo fatta! Negativi!".

Il timore di dover rinunciare a Sanremo

Luca e Matteo, che si sono presentati al Festival di Sanremo 2021 come Dellai (qui tutto ciò che c'è da sapere su di loro), hanno corredato l'annuncio di un breve video, nel quale hanno espresso tutto il loro sollievo per potere prendere parte alla kermesse canora: "Ciao ragazzi, abbiamo una notizia da darvi. Ce la siamo vista veramente brutta. Abbiamo temuto che il sogno della nostra vita non potesse realizzarsi. Nelle scorse settimane siamo risultati positivi al tampone molecolare Covid. Abbiamo fatto due settimane di completo isolamento in casa ed è stata veramente dura. Fortunatamente al tampone molecolare di ieri siamo risultati negativi. Si parte per Sanremo, finalmente andiamo a fare le prove. Ci vediamo a Sanremo".

Chi sono le Nuove Proposte di Sanremo 2021

Ecco gli otto giovani artisti che tenteranno di aggiudicarsi la vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021: Elena Faggi con il brano "Che ne so"; Dellai con il brano "Io sono Luca"; Gaudiano con il brano "Polvere da sparo"; Folcast con il brano "Scopriti"; Greta Zuccoli con il brano "Ogni cosa sa di te"; Davide Shorty con il brano "Regina"; Wrongonyou con il brano "Lezioni di volo" e Avincola con il brano "Goal!".