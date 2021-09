Deddy risponde agli insulti sui social e annuncia l’Ep “Il cielo contromano su Giove” Dopo essersi esibito per la prima volta sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Music Awards, il finalista dell’ultima edizione di Amici Deddy ha annunciato il suo nuovo progetto discografico: si tratta de “Il cielo contromano su Giove”, una riedizione del suo primo Ep, a cui saranno aggiunti sette nuovi brani, tra cui la hit estiva “Pensa a te”.

A cura di Vincenzo Nasto

La prima volta su un palco, quello storico dell'Arena di Verona, in occasione dei Seat Music Awards, poi l'annuncio di un nuovo progetto su Instagram: sono le ultime ore di Deddy, il cantante torinese finalista dell'ultima edizione di Amici, che ha annunciato la riedizione del suo primo Ep in uscita il prossimo 8 ottobre e si chiamerà "Il cielo contromano su Giove". Alcune sorprese sul prossimo progetto le svela proprio il giovane cantante, che su Instagram anticipa la tracklist, confermando l'esistenza di sette brani inediti e di una copertina rivoluzionata rispetto al precedente progetto. Un momento felice dopo le ultime settimane, che hanno visto il grande contrasto sui social tra Deddy e alcuni utenti di Instagram, con l'episodio chiave raccontato su Twitter lo scorso 27 agosto, quando subì insulti così pesanti che la piattaforma di Mark Zuckerberg decise di censurare gli screenshot dei suoi messaggi privati.

L'esibizione ai Seat Music Awards e l'annuncio del nuovo album

È salito sul palco senza paura, in uno dei contesti più importanti nella carriera di un artista, quell'Arena di Verona che ha ospitato i Seat Music Awards. Deddy, nome d'arte di Dennis Rizzi, si è preso il palcoscenico con la sua hit "0 passi", per poi ritirare al termine dell'esibizione la certificazione di platino anche per l'altro successo discografico: "Il cielo contromano". Un momento speciale che l'artista torinese ha raccontato anche su Instagram: "Difficilmente potrò dimenticare la prima volta sul palco dell’Arena di Verona! È stato stupendo! Il pubblico, le luci, l’emozione di cantare dal vivo e poi…". L'esibizione è stata anche l'occasione giusta per il cantante di annunciare il suo secondo progetto musicale, la riedizione del primo Ep "Il cielo contromano". Infatti, sempre su Instagram, il cantante ha confermato l'uscita il prossimo 8 ottobre de "Il cielo contromano su Giove", un mini-album con sette nuovi brani del giovane cantante, compreso uno dei brani più chiacchierati dell'estate: "Pensa a te", il singolo pubblicato a Ferragosto, scritto da Rocco Hunt e prodotto da Tom Beaver con Nazo.

Il nuovo progetto e i recenti insulti subiti su Instagram

Un annuncio che ha spostato l'attenzione sul nuovo progetto, che prima di tutto avrà una copertina completamente nuova, come spoilerato dallo stesso Deddy su Instagram. Il suo primo piano sarà accompagnato sullo sfondo dalla riproposizione del pianeta più grande del sistema planetario, una scelta che Deddy ha voluto spiegare così su Instagram: "Cambia la copertina e ci sono sette nuove tracce, Il cielo contromano su Giove rappresenta una nuova tappa in questo cammino iniziato insieme più di un anno fa. Un viaggio che, grazie anche a voi, mi sta portando fina a GIOVE!". Il cantante torinese sembra essersi scrollato di dosso l'ultimo periodo, influenzato anche dalle tante critiche ricevute sui social. L'episodio chiave lo scorso 27 agosto, quando Deddy, dopo aver ricevuto messaggi molto critici e offensivi nei messaggi privati di Instagram, aveva pubblicato una storia (poi censurata dalla stessa piattaforma) con gli screenshoot delle conversazioni. Tanti insulti che hanno poi costretto Deddy a chiarire la situazione su Twitter: "Instagram ha eliminato la mia storia perché troppo piena d’odio, questa è la dimostrazione di quanto certe persone facciano schifo, curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi?".

Tracklist Il cielo contromano su Giove