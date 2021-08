Il significato di “Pensa a te”, il ritorno di Deddy e la probabile frecciatina a Rosa Di Grazia È stato Deddy alla fine ad anticipare tutti gli altri protagonisti della finale di Amici 2020 e a pubblicare il suo primo singolo post-talent: si tratta di “Pensa a te”, singolo in rotazione radiofonica dallo scorso 15 agosto che racconta la voglia di libertà di una donna ferita dall’amore: in molti sui social hanno associato il brano al suo rapporto con la ex concorrente e partner Rosa Di Grazia.

A cura di Vincenzo Nasto

C'era attesa per capire chi avrebbe fatto il primo passo, dopo gli Ep pubblicati al termine di una delle edizioni di Amici di Maria De Filippi più importanti della sua storia: è stato Deddy alla fine, il cantante torinese, a pubblicare il primo singolo dopo il successo del progetto "Il cielo contromano", certificato disco d'oro e a cui si aggiungono i risultati ottenuti dalle hit "0 passi" e la titletrack, entrambe certificate dischi di platino. A pochi giorni da Ferragosto è apparso sul profilo Instagram di Deddy l'annuncio di un nuovo singolo, in uscita proprio il 15 agosto: si tratta di "Pensa a te", un brano sulla rinascita e la riscoperta di sé stessi dopo una delusione. Una piccola parte della canzone è stata spoilerata su TikTok, con il cantante che ha reso disponibile agli utenti l'audio per i loro prossimi video.

Il significato di Pensa a te

165mila copie certificate e potrebbe essere solo l'inizio: il grande successo discografico di Deddy, concorrente dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sembra poter proseguire, continuando sul cammino introdotto dall'Ep "Il cielo contromano": il cantante torinese ha pubblicato nelle scorse ore il primo singolo post-Amici "Pensa a te". Un brano che raccoglie tutte le sensazioni e la narrazione estiva, tra amore perso e ritrovato, e che pone al centro del racconto una ragazza delusa e ferita dall'amore. Un singolo prodotto dalla coppia Tom Beaver e Valerio Nazo, ma soprattutto scritto dal multiplatino Rocco Hunt e Valerio Passeri. Dall'allontanamento dal passato alla voglia di una nuova vita, fatta di leggerezza e amiche, Deddy canta: "Pensa un po’ di più a te metti il nuovo vestito quello un po’ scollato, che non piace a lui e scattati una foto sai che fa il geloso. Ora che hai finalmente tutti gli occhi addosso voglio che balli senza alcun rimorso".

Lo spoiler su TikTok e i riferimenti a Rosa Di Grazia

Solo 24 ore prima dell'uscita del brano, Deddy ha ben pensato di regalare un'anticipazione di "Pensa a te" su TikTok. Con un video in cui annunciava lo spoiler del brano e l'utilizzo dell'hashtag #pensati per raccogliere tutti i video girati dagli utenti, il cantante torinese ha pubblicato una piccola coreografia del brano, accompagnato dal testo di una parte del brano: il video ha raccolto in poche ore oltre 18mila like e più di 750 commenti, ma soprattutto ha dato inizio alla challenge che in meno di 72 ore ha raccolto oltre 14mila video. In molti nei commenti hanno ipotizzato che questo brano fosse rivolto a Rosa Di Grazia, ex concorrente di Amici e partner del cantante: solo lo scorso mese, la ragazza era apparsa vicino a un ex concorrente di Temptation Island, Alessandro Zarino, per poi smentire declinando il tutto a una semplice amicizia.

Il testo di Pensa a te

Pensa un po’ di più a te

metti il nuovo vestito quello un po’ scollato

che non piace a lui

scattati una foto sai che fa il geloso

ora che finalmente hai tutti gli occhi addosso

voglio che balli senza alcun rimorso

il cuore tuo lui non lo meritava

non è servito a nulla far la brava

E voglio che stasera non cerchi il suo nome

perché ti ha tradita e non merita amore

fossi in te uscirei per andare a ballare

scommetto che a parecchi li farai innamorare

una donna ferita so quanto è pericolosa

mette la vendetta prima di ogni cosa

quando si convince non la ferma niente

cambia strada, il resto non lo sente

con le amiche torna a ridere di te

non cerca un nuovo ragazzo

vuole solo sentirsi libera di amare

quelle cose a cui ha dovuto rinunciare

Pensa un po’ di più a te

metti il nuovo vestito quello un po’ scollato

che non piace a lui

scattati una foto sai che fa il geloso

ora che finalmente hai tutti gli occhi addosso

voglio che balli senza alcun rimorso

il cuore tuo lui non lo meritava

non è servito a nulla far la brava

Questo pazzo eh

lo terrò per me

come fosse un segreto

mentre accarezzo la tua pelle nuda

e non ci sembra vero

finalmente mia, finalmente tuo

senza alcun divieto

questa notte bevo

Pensa un po’ di più a te

metti il nuovo vestito quello un po’ scollato

che non piace a lui

scattati una foto sai che fa il geloso

ora che finalmente hai tutti gli occhi addosso

voglio che balli senza alcun rimorso

il cuore tuo lui non lo meritava

non è servito a nulla far la brava

Se segui sempre il cuore

non si sa mai dove ti porterà

tu non mostrare amore

perché l’amore ti deluderà

non potrai farci niente

mentre prepara tutto e se ne va

con il primo treno

questa notte bevo

Pensa un po’ di più a te

metti il nuovo vestito quello un po’ scollato

che non piace a lui

scattati una foto sai che fa il geloso

ora che finalmente hai tutti gli occhi addosso

voglio che balli senza alcun rimorso

il cuore tuo lui non lo meritava