Orietta Berti è in via di guarigione dal Covid-19 e si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2021. La cantante si è raccontata in un'intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni. La notizia della sua positività al Coronavirus aveva fatto preoccupare i suoi tantissimi fan. Per fortuna sembra che il peggio sia passato, attualmente il tampone risulterebbe negativo, e anche il marito Osvaldo si starebbe riprendendo.

Le condizioni di salute di Orietta Berti

Orietta Berti ha spiegato che il suo tampone risulta ormai negativo e anche il marito Osvaldo non è più in quarantena. Tuttavia, la cantante sta ancora facendo i conti con sintomi come tosse e stanchezza: "Io mi sto riprendendo, il tampone è negativo. Anche Osvaldo non è più in quarantena, ma gli hanno consigliato di aspettare a fare il tampone. Lui ha altri problemi: ha fatto nove operazioni agli occhi, non sente da un orecchio. Bisogna avere pazienza, la malattia è lunga. Io ho preso il virus a novembre e ho ancora la tosse e tanta stanchezza. Sa, con una casa di due piani, nove gatti e due grossi cani da accudire…”.

Orietta Berti al Festival di Sanremo 2021

Orietta Berti è tra i Big del Festival di Sanremo 2021 con la canzone "Quando ti sei innamorato". Nonostante i 55 anni di carriera le diano di certo il diritto di partecipare alla kermesse canora in veste di ospite d'onore, ha dichiarato che preferisce di gran lunga essere in gara. Intanto, dopo l'annuncio della sua presenza tra i 26 Big di Sanremo 2021, ha ricevuto la telefonata dell'amico Fabio Fazio: