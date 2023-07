Cosa sappiamo della morte di Sinéad O’Connor, la Polizia: “Non sarà trattata come sospetta” La morte di Sinead O’Connor non sarà trattata come sospetta scrive la Polizia di Londra che racconta come ha trovato la cantante.

La Polizia di Londra ha rilasciato una nota in cui spiega come è stata trovata Sinéad O'Connor, la cantautrice irlandese morta il 26 luglio 2023. La cantante è stata trovata priva di sensi nella sua casa di Londra, dove si era trasferita da poco, come aveva anche scritto pochi giorni fa sul suo profilo Facebook, dove aveva parlato di un album che stava scrivendo e di un tour che avrebbe voluto intraprendere nel 2024 e nel 2025. Le cause della morte della cantante – che il mondo intero conosceva, tra le altre cose, per Nothing Compares 2 U – non sono tate rese note, ma la Polizia inglese non sarà trattata come sospetta, come si legge sempre nella nota stampa riportata dalla Reuters.

La Polizia sulla morte di Sinéad O'Connor

Il corpo della cantante, che si era da poco trasferita nella capitale inglese, è stato trovato senza sensi nella sua casa. I poliziotti di Scotland Yard hanno ricevuto una chiamata nella zona S24 di Londra, che, come scrive il Daily Mail, copre Herne Hill e parte di Tulse Hill e si trova tra Brixton e Dulwich. Nella dichiarazione della Polizia si legge: "La polizia è stata chiamata alle 11:18 di mercoledì 26 luglio per le segnalazioni di una donna che non rispondeva a un indirizzo residenziale nell'area SE24. Una donna di 56 anni è stata dichiarata morta sul posto – si legge nella nota -. I parenti prossimi sono stati avvisati. La morte non viene trattata come sospetta. Verrà preparato un dossier per il Coroner".

Il post sulla nuova musica

È probabile, scrive sempre il Daily Mail che "un esame post mortem per confermare la causa della morte di Sinead sembra probabile perché è morta improvvisamente". Nei giorni scorsi la cantante – a cui nel frattempo hanno reso omaggio tantissimi artisti – aveva scritto su Facebook di questo trasferimento a Londra e di quelli che erano i progetti che aveva in mente per i prossimi anni: "Ciao a tutti, sono tornata da poco a Londra dopo 23 anni di assenza. Sono molto felice di essere a casa : ) Presto finirò il mio album che uscirà all'inizio del prossimo anno : ) Speriamo di fare un tour in Australia e Nuova Zelanda verso la fine del 2024. L'Europa, gli USA e altri Paesi li faremo all'inizio del 2025".

L'ultimo messaggio sulla morte del figlio

Il suo ultimo messaggio, postato su un nuovo profilo Twitter aperto da poco, riguardava la morte di suo figlio Shane. Rispondendo a un post su Twitter, la cantautrice ha scritto: "Ho perso mio figlio a causa di un suicidio nel 2022. Da allora vivo come una creatura notturna non morta. Era l'amore della mia vita, la lampada della mia anima. Eravamo un'anima divisa in due metà. È stata l'unica persona che mi abbia mai amato incondizionatamente. Sono perso nel bardo senza di lui". Pochi giorni dopo ha postato un video per dimostrare che quello era il suo vero profilo, visto che in molti non ci credevano: "Ehi, alcune persone mi hanno chiesto di fare un video per dimostrare l'identità. Ora, sono stato sveglio tutta la notte ad ascoltare i libri di estetismo indù su You Tube. E lo stilista di Madonna mi ha detto di mangiare un cazzo gigante proprio ora quando le ho chiesto se lei/lui/loro si sarebbero precipitati… quindi affrontalo; )