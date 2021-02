in foto: Extraliscio (ph Stefano Tommasi)

Moreno Conficconi degli Extraliscio è il primo artista in gara al Festival di Sanremo 2021 a essere risultato positivo al Covid. Il Biondo, com'è soprannominato Conficconi, vera e propria star del Liscio, è in isolamento, mentre tutta la band è stata messa in isolamento ed è partito anche il sistema di tracciamento degli eventuali contatti, per capire se altre persone del festival dovranno essere messe in isolamento fiduciario.

Amadeus fiducioso sugli Extraliscio

Intervistato da Radio2 Social Club, Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival ha parlato proprio di questa prima positività, sperando che la band possa prendere parte al Festival, a cui mancano due settimane: "Fortunatamente mancano 15 giorni al festival: sono state spostate in avanti le prove degli Extraliscio, ci auguriamo che tutto possa rientrare e che possano essere presenti in gara – ha detto il conduttore -. È stato attivato il protocollo con i tamponi agli altri componenti del gruppo: oggi si saprà il risultato. Se risulteranno negativi, dovranno fare una settimana di quarantena. Attendiamo il tampone molecolare della persona risultata positiva".

Cosa succede agli Extraliscio a Sanremo 2021

Conficconi è il primo positivo di questa 71a edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 2 al 6 marzo. Il musicista è risultato positivo al tampone rapido, come scritto dal Secolo XIX, costringendo tutta la band, ovvero Mirco Mariani, Mauro Ferrara e Davide Toffolo alla quarantena. Oggi si avrà il risultato del tampone molecolare, ma stando ai termini di legge bisognerà aspettare dieci giorni prima di potersi rifare il tampone per mettere fine all'isolamento. In caso di negatività la band potrà salire sul palco per suonare "Bianca luce nera", canzone con cui la band potrebbe salire per la prima volta in gara a Sanremo.