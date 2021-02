C'è il primo positivo al coronavirus del Festival di Sanremo 2021. È Moreno Conficconi degli Extraliscio, la band in gara al Festival con la partecipazione di Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. A dare notizia è Il Secolo XIX che fa sapere che adesso scatta la quarantena per l'intera band. Il cantante non è entrato al Teatro Ariston ma è risultato positivo al tampone prima di accedervi, come da protocollo.

Cosa succede adesso al Festival di Sanremo

La macchina della prevenzione si è attivata. Il Festival di Sanremo fa i conti con il primo contagiato a due settimane dall'inizio della kermesse. Adesso per la band ci sono dieci giorni di quarantena. Dopo un tampone negativo, gli Extraliscio potrebbero rientrare in gara. Diversamente, la band sarebbe esclusa. È stato avviato immediatamente anche il tracciamento di tutti i possibili contatti avuti dagli artisti prima di accedere al Teatro Ariston.

Chi è Moreno Conficconi

Moreno Conficconi è noto anche come "Moreno il biondo". È uno storico musicista, famoso nel genere del liscio, che ha lavorato per anni insieme all'Orchestra Casadei. Nel 2014, insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara, ha fondato gli Extraliscio. La band fonda sulle radici della musica tradizionale romagnola, un percorso fatto di nuovi arrangiamenti, nuovi linguaggi e nuovi ritmi. Un incontro tra mondi e generazioni differenti. A settembre 2020 sono stati i protagonisti del film "Extraliscio – Punk da balera" per la regia di Elisabetta Sgarbi. Il film è stato presentato al Festival di Venezia 2020 e al Bellaria Film Festival. Per la particolarità della proposta musicale, perdere gli Extraliscio sarebbe un duro colpo per lo spettacolo del Festival di Sanremo.