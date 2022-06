Concerto di Gigi D’Alessio a Napoli, la scaletta di ospiti e canzoni per i 30 anni di carriera Oggi il concerto di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito per festeggiare i 30 anni di carriera: ecco qualche anticipazione sulla scaletta e gli ospiti.

A cura di Francesco Raiola

Sarà una Piazza del Plebiscito piena quella che accoglierà Gigi D'Alessio nella doppia serata "Uno come te – Trent'anni insieme" con cui il cantante festeggerà i 30 anni di carriera. Piazza principale di Napoli sia per quanto riguarda la vita sociale che quella culturale, D'Alessio torna in un luogo che ama, in cui esordì nel 1992 e in cui aveva già portato migliaia di persone.

Questa volta alle 30 mila persone che confluiranno sotto al palco si aggiungono i milioni che potranno guardarlo davanti alla tv e alle radio dal momento che il concerto del 17 giugno sarà trasmesso anche in diretta su Rai1 e Radio2 a partire dalle 21.25, subito dopo Techetechetè. Con D'Alessio sul palco saliranno anche tanti ospiti, tra cantanti, presentatori, attori e personaggi dello spettacolo compreso il figlio LDA.

Gli ospiti in scaletta per il concerto di Gigi D'Alessio

Ecco tutti gli ospiti che saliranno sul palco assieme a Gigi D'Alessio:

Leggi anche Gigi D'Alessio festeggia 30 anni di carriera a Piazza del Plebiscito di Napoli

Amadeus

Alessandra Amoroso

Fiorello

Vanessa Incontrada

Achille Lauro

Lda

Fiorella Mannoia

Vincenzo Salemme

Eros Ramazzotti

Alessandro Siani

Mara Venier

Andrea Delogu

Stefano De Martino

Maurizio Casagrande

Clementino

Luchè

Massimo Alberti

Francesco Merola

Rosario Miraggio

Geolier

Lele Blade

Mv Killa

Samurai Jay

Enzo Dong

Vale Lambo

Franco Ricciardi

Ivan Granatino

Le canzoni e i duetti del concerto a Napoli

Non è stata resa pubblica la scaletta che Gigi D'Alessio presenterà durante "Uno come me – Trent'anni insieme" ma è certo che D'Alessio suonerà alcune delle sue canzoni più famose. Stando a quanto apprende Fanpage.it D'Alessio dovrebbe cominciare con due dei suoi cavalli di battaglia, ovvero "Non mollare mai" e "Quanti amori", ci sarà "L'ammore" così come è sicuro che ci sarà "Non dirgli mai".

Per quanto riguarda le esibizioni con gli ospiti, D'Alessio potrebbe duettare con Eros Ramazzotti sia in "Un'emozione per sempre" a cui dovrebbe seguire "Più bella cosa". Con Fiorello, invece, ci sarà un momento dedicato a Renato Carosone: il cantante e lo Showman dovrebbero duettare su "Tu vuò fà l'americano", "Torero" e "‘O Sarracino" e una versione pinkfloydiana di "Como suena el corazon". Per quanto riguarda il duetto con LDA, D'Alessio ha detto che accompagnerà il figlio al pianoforte.

Da Piazza Plebiscito al San Carlo con la canzone Non dirgli mai

Un momento speciale sarà quello di "Non dirgli mai" che D'Alessio canterà spostandosi verso il Teatro San Carlo. "Scenderò dal palco per raggiungere il Teatro San Carlo per fare il pezzo che mi ha portato nel mondo, quello di Sanremo. Troverò lì l’orchestra composta da sole donne, poi tornerò sul palco. La piazza canterà con me, sarà molto bello, Amadeus farà da presentatore, mi sostituirà per due minuti" ha detto.