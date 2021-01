Gabry Ponte è stato dimesso dall'ospedale dove si è sottoposto a un'operazione al cuore, come ha rivelato nei giorni scorsi. Così come avvenuto la scorsa settimana il dj italiano ha scritto sui propri social anche delle dimissioni dopo l'operazione. Ponte ha voluto ringraziare di cuore il dottore che l'ha operato e tutto il personale medico che lo ha aiutato a superare quest'operazione: "con il prof. Rinaldi, primario di Cardiochirurgia. È lui che mi ha “riparato” il cuore! 🙏🙏 Lui e la sua equipe fanno cose incredibili ogni giorno..non avete idea!! Voglio ringraziare tanto anche gli anestesisti e poi tutti gli altri medici, gli infermieri, gli strumentisti e gli OSS che lavorano qui in reparto" ha scritto su Instagram il dj che ha postato un'immagine col medico e una della sua stanza ospedaliera con la valigia.

Il ritorno a casa del dj

"Oggi mi dimettono, e si conclude ufficialmente un capitolo che definirei senza troppi dubbi ‘la settimana peggiore della mia vita’ 😠ME NE TORNO A CASA RAGAZZI!! ci sentiamo presto per un sacco di cose belle" ha continuato Ponte che potrà tornare alla sua musica con un po' più di leggerezza, dopo un'operazione a cui era stato costretto a sottoporsi, dopo aver rimandato per un po' di tempo. Nei giorni scorsi il dj, infatti, aveva postato un'immagine dall'ospedale in cui spiegava che avrebbe dovuto sottoporsi a un'operazione al cuore, un problema congenito che era arrivato il momento di risolvere per non avere problemi ben più gravi in futuro.

L'operazione al cuore andata bene

Tre giorni fa Ponte aveva rassicurato i suoi oltre 350 mila fan sull'esito dell'operazione spiegando che era stanco ma le cose erano andate bene: " un po’ provato ma felice 😃 l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE ❤️ vi voglio bene!! vi aggiorno presto" erano state le prime parole postate subito dopo l'operazione, con un'immagine che lo riprendeva, provato, nel letto d'ospedale. Erano stati tantissimi i commenti che gli auguravano l'in bocca al lupo, messaggi da diverse parti del mondo per quello che è uno degli artisti italiani più famosi al mondo, non solo per la hit mondiale "Blue (da ba dee)" fatta con gli Eiffel 65.