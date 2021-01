Gabry Ponte ha lasciato di stucco i propri fan e ha annunciato un'operazione al cuore che dovrà tenere nelle prossime ore. Il noto dj, uno dei più famosi al mondo, infatti, ha postato una foto su Instagram che lo vede in un letto di ospedale, e una didascalia in cui ha spiegato il perché di quell'immagine. Il dj, infatti, sorride alla camera, ma si vede una flebo al braccio: "Ciao devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore , ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene".

Gabry Ponte ha spiegato che "si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa..ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero? 😠Quindi eccomi qua! Tra un po’ me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva ❤️ ci sentiamo presto!" ha concluso Gabry Ponte che ha voluto anche tradurre il post in inglese per rendere comprensibile quello che è successo anche ai suoi fan internazionali.

Sì perché il dj italiano è senza dubbio uno degli artisti italiani più famosi al mondo, suonando spesso oltre i confini nazionali. Oltre 15 milioni di dischi venduti e 4 milioni di follower sui social per il producer che negli anni 90 ha rovato una popolarità enorme grazie al successo di "Blue (Da be dee)" con gli Eiffel 65 che è entrato direttamente nella storia della dance mondiale e che ultimamente ha superato i 100 milioni di stream con "Monster" in collaborazione con Lumix.