Come nel 2016, Ultimo ritorna a Londra: “Su questo pianoforte ho scritto il mio nuovo disco” Dopo il disco di diamante per il tour 2022 e l’annuncio negli stadi del 2023, Ultimo si trasferisce a Londra e manda un messaggio ai suoi fan.

A cura di Vincenzo Nasto

Ultimo 2022, foto di Instagram Account @ultimopeterpan

La favola di Ultimo continua, con un futuro negli stadi e con analogie del passato, quello di "Pianeti", quando Londra lo rapì prima di lasciarlo esplodere. Il cantante romano, reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album "Solo" e dalla collaborazione internazionale con Ed Sheeran, ha pubblicato nelle ultime ore un post su Instagram in cui ha annunciato il lavoro al suo nuovo disco. La foto, che lo ritrae mentre beve una birra con di fronte uno dei simboli della capitale inglese, nasconde un messaggio e un ricordo nostalgico, di quel 2016 che gli ha cambiato la vita. Ultimo di nuovo a Londra per scrivere il suo prossimo album, di nuovo in quello "smarrimento che ogni ragazzo prova mentre insegue un sogno molto più grande di lui".

Il tour 2022 di diamante e l'annuncio per il 2023

Solo pochi mesi fa, il suo annuncio riguardo alle date estive del 2023 aveva acceso l'entusiasmo del pubblico: Ultimo ritorna negli stadi, con quattro date tra Roma e Milano. Sullo sfondo il successo dell'estate 2022, con 15 stadi ma soprattutto 600mila biglietti venduti: per questo motivo, il cantante romano è stato premiato dalla FIMI con la certificazione di diamante per il tour. Aveva ringraziato lui stesso il suo pubblico, le sue anime con un post su Instagram: "Finisce questo tour. 15 stadi. 600.000 anime. I concerti sono il senso della mia vita e il palco è la mia vera casa. Finché voi sarete lì sotto a emozionarvi insieme a me, io non smetterò mai di fare concerti. Potete trovare rifugio nelle mie canzoni, rinchiudervi dentro le mie parole, e nonostante io sia sommerso di messaggi in cui scrivete mi hai salvato, la verità è che siete voi ad aver salvato me". Poi la partenza per Londra e quell'annuncio che accresce le aspettative su ciò che verrà.

L'annuncio su Instagram del trasferimento a Londra

Solo due giorni fa, da una soleggiata Londra, Ultimo ha annunciato un nuovo disco in arrivo, ma soprattutto ha fotografato il cambiamento, la sua evoluzione. In un post su Instagram che lo ritrae mentre beve una birra con di fronte al Big Ben, Ultimo ha parlato del suo temporaneo trasferimento a Londra: "Sono venuto qui per scrivere il mio nuovo disco. Londra per me è un posto speciale. La sua malinconia l'ho sempre amata e quello che provo qui è qualcosa di strano, credo che ognuno sia destinato a sentirsi in un determinato modo in certi posti, c'è chi dice che sia per le vite passate, io non lo so". Non solo il disco che verrà, ma anche i passi già percorsi, quando nel 2016, prima della sua esplosione con "Pianeti", venne a registrare l'album proprio nella capitale londinese: "Nel 2016 stavo registrando Pianeti a Roma e sono venuto qui. Ricordo che sentivo i provini vicino alla metro di Earl’s Court e quei provini pian piano diventavano canzoni".

Dal ricordo di Pianeti alla scommessa del pianoforte

Adesso il ritorno, la ricerca delle stesse sensazioni: "Ecco, sono venuto qui cercando quella stessa ispirazione, ho bisogno di tornare come quando nel 2016 camminavo qui e mi chiedevo chissà dove arriverò con questa musica. Ho bisogno di ritrovare quel bellissimo senso di smarrimento che ogni ragazzo prova mentre insegue un sogno molto più grande di lui". Poi una promessa per il suo pubblico, ma non solo, un simbolo che ha trascinato negli anni la figura pubblica di Ultimo, dagli stadi ai primi concerti: "Ho preso una casa e comprato un pianoforte, vediamo cosa esce. La missione sarà portarsi a Roma il pianoforte e poter dire su questo pianoforte ho scritto il mio nuovo disco".