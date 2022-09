Tim Music Awards 2022 all’Arena di Verona, la scaletta dell’evento di Rai 1: cantanti e ospiti Si tengono il 9 e 10 settembre i Tim Music Awards 2022 che vedranno la consegna dei premi della musica ai cantanti più amati di quest’anno, con la conduzione di Conti e Incontrada.



Venerdì 9 e sabato 10 settembre si terranno i Tim Music Awards, una due giorni di musica direttamente dall'Arena di Verona, che saranno trasmesse in prima serata su Rai1, condotto dalla coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Si rinnova, quindi, per il sedicesimo anno una rassegna che ha il compito di premiare gli artisti e le canzoni italiane, conferendo il premio per i risultati ottenuti con i loro album, singoli, concerti, oltre ai premi speciali FIMI, SIAE, EARONE, ASSOMUSICA, ARENA DI VERONA e TIM. Un festival che chiude la stagione estiva dei festival e delle rassegne musicali che caratterizzano tutto il periodo estivo. Verranno premiati gli Album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo e tra coloro che saliranno sul palco ci saranno Fedez, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Mara Sattei, marco mengoni, Elisa, Alessandra Amoroso e Marracash, tra gli altri.

La scaletta dei cantanti e gli ospiti stasera e domani

Non è ancora nota la line up delle due serate, la scaletta probabilmente sarà annunciata poco prima dell'inizio delle serate, ma sono noti, però, gli artisti che calcheranno sul palco, esibendosi e ritirando i premi: Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Ariete, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Brunori Sas, Capo Plaza, Chiello, Coez, Colapesce e Dimartino, Dargen D'Amico, Elettra Lamborghini, Elisa, Elodie, Fabri Fibra, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126 , Gianni Morandi, Gigi D'Alessio, Gue Pequeno, Irama, Ketama, La Rappresentante Di Lista, Lazza, Lele Blade, Luchè, Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Marco Mengoni, Marracash, Maurizio Carucci, Max Pezzali, Mika, Modà, Nek, North Of Loreto, Noyz Narcos, Paky, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rocco Hunt, Salmo, Sangiovanni, Shablo, Sick Luke, Tananai, Amadeus, Mara Venier, Giorgio Panariello, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Milly Carlucci, Vincenzo Salemme, Andrea Delogu, Stefano De Martino e Cristiano Malgioglio.

Dove vedere l’evento all’Arena di Verona in tv e streaming

Per gli appassionati sarà possibile vedere in diretta i Tim Music Awards. Il programma, infatti, andrà in onda a partire dalle 20.35, anticipato da "Aspettando i Tim Music Awards" e lo si potrà anche vedere in diretta streaming su RaiPlay. La domenica, poi, a partire dalle ore 17:20, sempre su Rai1, si terrà lo Speciale TIM Music Awards – Dalla radio al palco, condotto da Nek e Carolina Di Domenico con tanti artisti che si esibiranno dall'Arena di Verona, tra questi Aka7even, Alex, Ana Mena, Emis Killa, Federico Rossi, Malika Ayane, Giusy Ferreri, Myss Keta e Marco Masini.

Quali premi saranno consegnati

Durante la serata saranno premiati gli album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Nell’edizione di quest’anno dei TIM Music Awards, ritornano anche le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) svolti tra settembre 2021 e settembre 2022, oltre ia premi speciali FIMI, SIAE, EARONE, ASSOMUSICA, ARENA DI VERONA e TIM. Tra i prmiati ci saròà Ultimo che riceverà il Premio TIM MUSIC AWARDS per il tour ULTIMO STADI 2022 , certificato DIAMANTE da SIAE per gli oltre 600.000 spettatori del tour ULTIMO STADI 2022, il Premio Assomusica per il successo del tour ULTIMO STADI 2022 e il Premio TIM MUSIC AWARDS per l'album "SOLO" – certificato MULTIPLATINO da Fimi/GFK.

Quanto costano i biglietti per l’Arena di Verona

I biglietti per assistere alle due serate dei Tim Music Awards sono terminati. Chi parteciperà, però, ha speso tra i 65 e i 69 euro per le zone più vicine al palco, tra i 55 e i 60 per le poltroncine, la gradinata, invece, partiva dai 38 euro fino ai 49 se si voleva avere una visuale migliore, fino ai pacchetti GOLD a 239 euro per un posto riservato nella platea 1, con possibilità, tra le altre cose, di assistere alle prove, avere un pass laminato e un poster in edizione limitata e l'accesso al pre-show