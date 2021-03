Colapesce e Dimartino tornano ad esibirsi sul palco di Sanremo 2021. In occasione della quarta puntata del Festival, il duo siciliano farà riascoltare l'inedito "Musica leggerissima" con il quale competono tra i 26 Big di questa edizione. Durante la terza serata dedicata ai duetti, i due cantautori si sono esibiti nella cover di Povera Patria di Battiato. La loro performance non ha entusiasmato l'orchestra che li ha posizionati al 14esimo posto della classifica generale. Attualmente sono fuori dalla top ten.

Il video dell'esibizione di Colapesce e Dimartino a Sanremo 2021

Ecco il video dell'esibizione di Colapesce e Dimartino che hanno presentato il loro inedito "Musica Leggerissima" durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021.

Il testo di Musica Leggerissima

Ecco il testo e le parole di Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino. Qui la scheda completa del brano.

Se fosse un’orchestra a parlare per noi

Sarebbe più facile cantarsi un addio

Diventare adulti sarebbe un crescendo

Di violini e guai

I tamburi annunciano un temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perchè ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Se bastasse un concerto per far nascere un fiore

Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche

Nel nome di un Dio

Che non viene fuori col temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Rimane in sottofondo

Dentro ai supermercati

La cantano i soldati

I figli alcolizzati

I preti progressisti

La senti nei quartieri

Assolati

Che rimbomba leggera

Si annida nei pensieri

In palestra

Tiene in piedi una festa

Anche di merda

Ripensi alla tua vita

Alle cose che hai lasciato

Cadere nello spazio

Della tua indifferenza

Animale

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno.