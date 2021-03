Al netto del discorso ascolti tv, è una grande annata per il Festival di Sanremo, il cui successo ai tempi del Covid, senza concerti dal vivo e con il settore musica in grande difficoltà, si traduce in un effetto-bomba sulle classifiche FIMI. Se guardiamo i dati degli ultimi dieci anni, è la prima volta che 10 canzoni su 10 nella top 10 dei singoli provengono dal Festival. Inoltre, nella top 10 dedicata agli album sono presenti 3 album più la compilation relativa ai pezzi di Sanremo 2021. Le classifiche sono relative alla settimana 10 del 2021, dal 5 al 11 marzo 2021.

Top 10 FIMI singoli

Da segnalare che questa settimana la top 10 dei singoli registra una crescita del 56% rispetto alle unità registrate nella week 7 del 2020 (quella successiva a Sanremo 2020: lo scorso anno furono 9 i singoli sanremesi in Top 10). Per quanto riguarda le prime due posizioni, si "ribalta" il risultato del festival, con il duo Michielin – Fedez davanti ai vincitori Maneskin.

1. Michielin & Fedez – Chiamami per nome

2. Maneskin – Zitti e buoni

3. Colapesce Dimartino – Musica Leggerissima

4. Madame – Voce

5. Irama – La genesi del tuo colore

6. Coma_Cose – Fiamme negli occhi

7. Annalisa – Dieci

8. Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

9. Fasma & GG – Parlami

10. Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Nella Top 100 seguono, sempre da Sanremo, i brani presentati da Noemi (12), La Rappresentante di Lista (13), Aiello (14), Lo stato sociale (15), Arisa (16), Gaia (17), Fulminacci (19), Malika Ayane (23), Random (26), Ghemon (27), Giò Evan (28), Max Gazzè (30), Gaudiano (33), Bugo (36), Francesco Renga (39), Orietta Berti (56), Extraliscio feat Toffolo (58).

Top 10 FIMI Album & compilation

Questa, invece, la classifica FIMI dei primi 10 album (lo scorso anno furono cinque gli album sanremesi nella top 10).

1.Bro (Amici 2021)

2. Sanremo Compilation

3.Mace – Obe

4.Capo Plaza – Plaza

5. La Rappresentante di Lista – My Mamma

6. Maneskin – Il ballo della vita

7. Francesca Michielin – Feat. Stato di natura

8. Gazzelle – Ok

9. Emis Killa e Jake La Furia –

10.Sfera Ebbasta – Famoso

Da segnalare, di seguito, Noemi – Metamorfosi (17) e Colapesce &Dimartino – Mortali (21).