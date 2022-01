Chi sono le GOT, le All Star del K-Pop femminile si riuniscono per la hit “Step Back” La sorpresa di Capodanno della SM Entertainment è arrivata: hanno esordito le GOT, il nuovo collettivo K-Pop femminile formato dai migliori gruppi sudcoreani.

A cura di Vincenzo Nasto

Un universo digitale in cui non esiste una composizione fissa, ma più elementi si influenzano tra di loro alla ricerca della chimica musicale perfetta. È questo ciò che ha raccontato agli ultimi SMTOWN Live 2022, un evento gratuito per i fan K-Pop di tutto il mondo che si è svolto presso la SMCU Express Station in uno spazio virtuale noto come "KWANGYA", il produttore capo dell'evento Soo-Man Lee. La sua idea, condivisa dalla SM Entertainment, è quella di far coesistere più membri di più band e a sottolinearlo c'era stato il tentativo maschile, qualche mese fa, dei SuperM: solo poche ore dopo la mezzanotte del 1° gennaio c'è invece stata la sorpresa delle GOT, una formazione femminile in grado di stabilire il record di visualizzazioni per un concerto K-Pop online, arrivato a 51 milioni di stream globali. Le Girls on Top, o almeno la loro prima formazione contiene BoA, Taeyeon e Hyoyeon delle Girls' Generation, Seulgi e Wendy delle Red Velvet e Karina e Winter del nuovo gruppo Aespa. La loro "Step Back" è il risultato della contaminazione musicale delle tre band, che incorpora elementi della dubstep, hip-hop ed elettro house, con i sette membri che si alternano tra canto, rap e cori in stile cheerleader.

Le GOT sono la nuova formazione K-Pop all-star femminile

Dieci milioni di visualizzazioni in meno di due giorni, è ciò che, per adesso, ha reso vincente il secondo esperimento della SM Entertainment. Al tradizionale spettacolo di fine anno, tenutosi al SMCU Express Station in uno spazio virtuale noto come "KWANGYA", l'etichetta K-Pop ha presentato la nuova dimensione discografica, fluida e in continuo movimento, in cui è stata resa pubblica la nuova formazione: GOT, anagramma di Girls on Top. Come affermato dal produttore capo dell'evento Soo-Man Lee, questa nuova visione dell'azienda porterà più formazioni a contaminarsi musicalmente e sempre più velocemente ci saranno episodi che vedranno la formazione di gruppi come le GOT. La nuova band, composta da sette elementi, vede la partecipazione di BoA, Taeyeon e Hyoyeon delle Girls' Generation, Seulgi e Wendy delle Red Velvet e Karina e Winter del nuovo gruppo Aespa. Il brano "Step Back", presentato durante l'evento con un'esibizione virtuale, è stato uno degli eventi più importanti delle ultime ore, segnando il record di maggior numero di visualizzazioni per un concerto K-Pop online, con 51 milioni di stream globali. La canzone è stata scritta e prodotta da Yoo Young Jin degli SM e dal produttore americano Dem Jointz, che di recente ha lavorato con Kanye West, Ye, al suo album Donda.

Chi sono i membri delle GOT

A guidare il gruppo non potrebbe che essere BoA, la frontman principale delle Girls' Generation, uno dei gruppi K-Pop che per primo venne formato a Seoul nel 2007. A lei si aggiungono sia Taeyeon che Hyoyeon hanno trovato successo da soliste anche al di fuori del gruppo. Seguono Seulgi e Wendy delle Red Velvet, forse la band femminile di maggior successo del 2021 insieme alle BLACKPINK, in grado di esaltare la propria discografia con l'ultimo Ep del gruppo "Queendom", uno dei progetti più di successo del 2021. Chiudono il gruppo le Aespa: la formazione futuristica che ha esordito a novembre 2020 è l'ultimo progetto di successo della SM Entertainment, a sei anni dalla formazione delle Red Velvet e vede in Karina e Winter due dei personaggi principali. Iconica nel 2021 la loro "Savage", che ha raccolto un immaginario completamente nuovo del sentiero K-Pop, tre metaversi completamente diversi tra loro, in cui l'intelligenza digitale diventa la chiave di volta per accedere alla comprensione.