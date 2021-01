Una canzone d'amore, una serenata, è bastata a Vincenzo Cairo, 20enne romano, per farsi conoscere sulle piattaforme digitali. Il brano "Come lo spieghi" però, è solo il primo passo in un percorso durato due anni e che ha coinvolto la creatività del ragazzo, prima sulla piattaforma cinese di TikTok, per poi spostarsi solo negli ultimi mesi su Youtube. Cairo ha dovuto anche sperimentare sulla propria pelle il gossip dietro lo sviluppo del suo primo brano, pubblicato a marzo dello scorso anno, e che sui social affermano sia una dichiarazione verso la propria ex, la nota creator di Youtube e TikTok Virginia Montemaggi. La loro separazione, unita alla nuova relazione con la tiktoker Giulia Izzo, ha creato un sacco di discussioni sul web, soprattutto per alcune parti del testo come: "E allora vedi che ci apparteniamo, che siamo raggi dello stesso faro, che se ci allontaniamo poi non ci perdiamo, anche dentro un posto che non conosciamo".

Il successo di Come lo spieghi

Vincenzo Cairo è uno dei creator di TikTok che ha scelto di tentare la strada della musica lo scorso anno, dopo aver conquistato un certo seguito sulla piattaforma, arrivato adesso a contare quasi un milione di follower sul proprio profilo ufficiale. Una scelta che ha concentrato nel brano "Come lo spieghi", una serenata in grado di entrare in tendenza nelle prime settimane sia su Youtube che su TikTok, anche grazie al ritornello utilizzato sulla piattaforma cinese: "E anche se ciò che dico sembra un po' banale, che se la notte è buia e non so dove andare, sei la stella polare". Il brano, che con delle sonorità pop molto melodiche, centra l'immaginario del singolo e tutte le emozioni espresse dal 20enne romano, ha raccolto negli ultimi mesi due milioni di visualizzazioni su Youtube e altrettanti stream su Spotify, entrando anche in Top 50 Viral Italia su Spotify nella settimana della sua pubblicazione. Con il video posticipato a tempi migliori, Cairo ha voluto comunque regalare ai suoi fan la versione acustica del singolo in camera, una modalità "quarantine" molto apprezzata sul web.

Dal video con Malerba a Dimmi

Nei mesi successi al successo di "Come lo spieghi", Vincenzo Cairo è stato anche protagonista di alcuni video ufficiali di suoi colleghi, come nel caso di Giorgia Malerba. Durante la stagione estiva, quando la giovane creator di TikTok ha pubblicato "Loca con te", prodotta dal beatmaker milanese Andry The Hitmaker, Cairo è stato uno dei protagonisti del video ufficiale. Oltre a lui, presenti nel video c'erano anche Valerio Mazzei e Diego Lazzari, senza dimenticare l'altro creator che si è cimentato nel mondo della musica: Michelangelo Vizzini. Le storie su un possibile featuring tra Cairo e Malerba si sono rincorse sul web per alcuni giorni, per poi rimanere deluse dall'annuncio dei due ragazzi. Infatti Cairo ha reso pubblico, all'inizio dello scorso dicembre, l'uscita di "Dimmi", il suo secondo singolo. Il brano, pubblicato lo scorso 27 dicembre, aggiunge un tocco di piano alle sonorità pop del primo, con un testo con continui riferimenti a un passato burrascoso, che sembra essere indirizzato all'ex compagnia Virginia Montemaggi: "In mezzo al mare non so nuotare, eri barca, ma ora il temporale, dimmi, dimmi, se a volte ancora mi pensi, e perdi il sonno tra tutti i ricordi". Se i numeri dell'ascolto digitale, per adesso, sembrano non accompagnare le aspettative del brano, i numeri di TikTok in una settimana sembrano dare qualche risposta in più sul brano. In sette giorni, più di 10mila video pubblicati hanno avuto come sottofondo musicale il brano di Cairo, soprattutto uno: quello della sua ex fidanzata. Come sempre i social si sono divisi, attendendo un chiarimento da entrambi.