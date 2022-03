Danshari di Sissi, significato e testo della canzone ad Amici 2022 Sissi è tra le prime cantanti ad essersi qualificate alla fase finale di Amici 21, il serale. La cantante ha presentato il suo ultimo singolo “Danshari”.

È tra le protagoniste dell'edizione 2021 di Amici: stiamo parlando di Sissi, la cantante classe 1999, proveniente da Merone, in provincia di Como. La partecipante al talent televisivo è stata la prima a qualificarsi alla fase finale del programma, il serale. Tra le favorite alla vittoria, Sissi è entrata in trasmissione dopo l'eliminazione di Inder e Flaza, che hanno lasciato due banchi vuoti. La produzione, d'accordo anche con i tre professori di canto, ha deciso di dare l'opportunità a Sissi di esibirsi, convincendo anche il pubblico. Il terzo inedito presentato durante la trasmissione è "Danshari", un rimando alla cultura orientale, dove il termine Danshari viene utilizzato per descrivere una tecnica, relativamente recente, che insegna a fare spazio e ordinare il proprio caos esterno e interno.

Cosa significa Danshari, il titolo della canzone di Sissi

Il terzo e ultimo inedito presentato ad Amici 2021 da Sissi è "Danshari", una canzone che racconta l'assenza alla fine di un rapporto, ma che si collega anche una teoria orientale sullo spazio interiore ed esteriore. Infatti la parola giapponese è composta da tre ideogrammi: Dan, Sha, Ri. Il primo intende la scelta di buttare, ovvero liberarsi di cose e legami che ci appesantiscono e occupano spazio, la seconda rifiutare ovvero respingere ciò che è inutile, mentre Ri rappresenta l'allontanamento, la separazione psicologica e pratica. Il messaggio racchiuso in tale principio spinge a liberarsi dell’eccesso. Anche nel singolo viene richiamata questa presa di coscienza da parte di Sissi, che si rende conto della fine del proprio rapporto d'amore, e riconosce nella stanza ormai vuota l'opportunità di rilanciarsi e di ripartire.

Il testo di Danshari

Sai che ho buttato i tuoi vestiti,

tanto non li metterei.

Con una lista di domande

a cui non risponderai.

La notte mi sveglio ancora,

non posso passarci sopra.

C’erano i sogni, mi hanno seguito

nel caos.

Sono sola e riempi questa stanza,

il vento muove rami dietro al vetro.

Sento come squali nella pancia.

Io sono qui.

Se ci saranno giorni neri

Darò colore a questi cieli.

Ma sento adesso che sono

forte anche sola con me

Ora mi so fare spazio

Ti ho lasciato senza fiato

Sono una tempesta e mi sento

Libera senza di te.

Danshari.

Potrei continuare a scommettere,

Giocarmi le stelle.

Che questo è il momento di scegliere.

Guardami,

Non cado più.

Se ci saranno giorni neri

Darò colore a questi cieli.

Ma sento adesso che sono

forte anche sola con me

Ora mi so fare spazio

Ti ho lasciato senza fiato

Sono una tempesta e mi sento

Libera senza di te

Danshari.

Tra di noi non conta la distanza.

La tristezza l’ho lasciata indietro,

pesa quando è il tempo che ci manca.

Ricordati.