Chi è GrelMos, la creator di TikTok che con “Freestyle” tenta la strada drill

Il suo nome si sta facendo strada nel panorama italiano dei creator di TikTok, anche se il sogno di Grelmos sarebbe quello di ampliare questo percorso, magari nel mondo della musica, ma anche della televisione. I primi tentativi per Greta Jasmin El Moktadi non sono andati lontani dal bersaglio, con la ragazza che già dal 2019, dopo un passato da modella e influencer, aveva pubblicato il suo primo singolo "Fux". Nel frattempo, continuano a salire i numeri su Instagram e TikTok, e questo causa anche piccoli diverbi con alcune interpreti della scena, come Fishball e il suo gruppo Bada$$, completato dalle altre due influencer Valentina Fradegrada e Christina Bevertello. Dopo "Fux" arrivano "Nps" e "Illegal", la cui direzione musicale è stata influenzata anche dalle tendenze del momento, con Grelmos che pubblica il suo ultimo singolo "Freestyle", presentato come "il primo brano drill femminile italiano". La creator diventa anche protagonista Rai, nel programma "Sette Storie", in cui racconta la costruzione del suo personaggio, ma soprattutto ciò che ha dovuto affrontare a livello estetico con l'arrivo della fama.

Greta Jasmin El Moktadi, in arte Grelmos, è una giovane creator di TikTok, cresciuta a Novara e già nei suoi anni adolescenziali sotto ai riflettori. Dopo aver partecipato da giovanissima a Miss Italia, ha iniziato il suo percorso da modella, ma ancora più importante quello da influencer con cui è riuscita a conquistare in pochi anni oltre 360mila follower su Instagram. Il grande seguito potrebbe essere arrivato anche attraverso i tentativi di allargare il suo campo artistico, dopo essersi lanciata nel mondo della musica nel 2019: il mese di ottobre è quello giusto per l'uscita del suo primo singolo "Fux". Un brano dalle tendenze urban, in un periodo in cui la scena musicale italiana vide l'esplosione di personaggi come Madame, Beba e Chadia Rodriguez, ma anche Comagatte. Poi la pausa di un anno, in cui la giovane creator ha continuato a macinare numeri sul web, raggiungendo un numero più alto di follower anche su TikTok: adesso siamo intorno ai 380mila.

Il 2021 sembra essere l'anno giusto per la cantante novarese, che pubblica di seguito "Nps", "Illegal" e "Freestyle". Soprattutto con l'ultimo brano, uscito lo scorso 26 novembre, la creator sembra essersi ritagliata uno spazio di mercato in cui nessuna cantante era ancora arrivata. "Freestyle" è presentato come "il primo brano drill femminile italiano", con Grelmos che ha deciso di pubblicare anche un video ufficiale della canzone. In un'intervista a Frasirap.it, la cantante ha raccontato il suo nuovo singolo: "L’ho scritto ad Ibiza, quindi a differenza di quanto si dice non ho ‘copiato' nessuna canzone, perché quando l’ho registrata quelle canzoni non erano ancora uscite. Era successa una cosa mediatica che parlava del mio ex e per sfogarmi ho scritto questo pezzo. Non vedo l’ora di fare una analisi del testo perché adoro il fatto che sembri un testo banale quando in realtà è pieno di significato. Non amo spoilerare e credo anche che la gente porti sfiga per cui non dico nulla. Chi mi segue lo vedrà, ma anche chi non mi segue perché per ogni cosa che farò ne parleranno sempre tutti".

A parlare di Grelmos, più di tutto, ci sono state due circostanze specifiche: da una parte il web quando a inizio 2021 è iniziato un conflitto social con l'influencer e cantante Fishball, dall'altra la televisione con la sua apparizione nella trasmissione Rai "Sette Storie". A febbraio 2021, i social hanno seguito appassionatamente la querelle tra Grelmos e Fishball, con la prima che ha attaccato il membro delle Bada$$, completato da Christina Bevertello e Valentina Fradegrada, per aver plagiato la produzione di "Veleno 7" di Gemitaiz e Madman, con il loro singolo "Cuba". Un conflitto nato alcuni mesi prima, acuito anche da una nota gossip: Fishball aveva infatti accusato Grelmos di aver inviato foto spinte al suo ragazzo per far terminare la loro relazione. Uno scontro che non ha avuto una soluzione pacifica, ma che racconta ancora di più le dinamiche social nel panorama milanese. Il suo nome invece è stata la sorpresa della nuova puntata di "Sette Storie", la trasmissione Rai condotta dalla giornalista Monica Maggioni, in cui ha raccontato il suo rapporto tra il mondo della chirurgia estetica e i social.