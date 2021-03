Federico Poggipollini è il chitarrista che affiancherà Annalisa nella serata delle cover sul palco di Sanremo 2021. Conosciuto anche come "Capitan Fede", Poggipollini è uno dei chitarristi più di successo nel panorama della musica italiana, che vanta collaborazioni con grandi artisti, a partire da quella con Luciano Ligabue del 1994, e con cinque album pubblicati da solista e un sesto in uscita.

Chi è Federico Poggipollini

Federico Poggipollini nasce a Bologna nel 1968 ed è un chitarrista e cantautore. La sua carriera decolla nel 1990, quando partecipa all'album El diablo dei Liftiba. Con la band di Piero Pelù e Ghino Renzulli suona in Sogno Ribelle e Terremoto. Nel 1994 nasce la collaborazione con Luciano Ligabue e il chitarrista entra a far parte della sua band. Nel 1998 Poggipollini inizia un'importante carriera da solista, che dà vita al disco Via Zamboni 59, pubblicato insieme ai KKF. Tra i suoi singoli più di successo da solista c'è senz'altro Indelebile, del 2001. Per quanto riguarda la sua vita privata, Poggipollini non è sposato, ma da ormai molti anni è legato alla compagna Enrica Di Menna e dal loro amore sono nate due figlie, Cloe e Flora.

Federico Poggipollini a Sanremo 2021 con Annalisa nella serata cover

Annalisa è in gara tra i Big di Sanremo 2021 con il brano Dieci. Nella serata dedicata alle cover, giovedì 4 marzo, presenterà la sua versione di La musica è finita, brano di Ornella Vanoni presentato al Festival nel 1967. Al suo fianco, come annunciato, ci sarà il chitarrista Francesco Poggipollini che ha raccontato: "Ho apprezzato la versione del brano in cui mi sento particolarmente affine e a mio agio. Utilizzando e miscelando il suono della chitarra all'arrangiamento dell'orchestra e alla bellissima voce di Annalisa, mi sono divertito a far interagire il suono delle mie sei corde con la sua voce, alternando momenti di dolcezza a momenti di forza e dinamica, alla ricerca di un suono più rock e distorto rispetto alla versione originale".