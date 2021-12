Chi è Crudelia, la fidanzata di Marracash prima di Elodie raccontata in una canzone Prima di Elodie, Marracash ha avuto una storia piuttosto lunga e tormentata con un’altra ragazza, descritta nella canzone “Crudelia-I Nervi” presente in uno degli album più venduti dell’artista, ovvero “Persona”.

A cura di Ilaria Costabile

Marracash è tornato in vetta alle classifiche con il suo nuovo album "Noi, Loro e Gli Altri" che ha già conquistato i fedelissimi del rap che, dopo il successo di "Persona", aspettavano con ansia il ritorno del cantante con un nuovo disco. Proprio nel suo precedente progetto musicale, il rapper aveva dato spazio anche alla sua vita privata, parlando di una donna, Crudelia, con cui aveva avuto una storia nient'affatto semplice. Lei sarebbe l'ex fidanzata, arrivata prima di Elodie, con la quale ha chiuso da poco un legame durato quasi due anni.

L'amore malato con la sua ex

"Crudelia- I nervi" è il titolo di un brano del cantante siciliano, uno tra i più ascoltati di "Persona", in cui viene affrontato il tema di un amore tossico, ma soprattutto del rapporto con una donna che gli aveva inferto delle vere e proprie sofferenze e torture psicologiche. Della donna in questione, ovviamente, non è mai trapelato il nome, ma in un'intervista rilasciata poco dopo l'uscita dell'album, Marracash aveva parlato nel dettaglio delle sue caratteristiche:

È una psicopatica, malata del peggior tipo di narcisismo, quello maligno, si tratta di persone cattive, il cui obbiettivo è fare del male a chi gli sta attorno. Fare del male agli altri permette loro di riempire il proprio ego distorto, e la loro unica salvezza dal non essere stati amati.

Nel testo della canzone si accenna ad una rissa, avvenuta in California, episodio per il quale l'artista ha raccontato di aver rischiato anche l'arresto, per poi aggiungere altri inquietanti dettagli sul conto di questa donna: "Mi aveva detto di avere un fratello che in realtà non esiste, si faceva storie parallele mentre stava con me".

La fine della storia con Elodie

Dopo la fine di questo amore malato, durato anche troppo a lungo e del quale non è stato facile liberarsi, Marracash ha riaperto nuovamente il suo cuore incontrando Elodie. I due sono stati insieme quasi due anni, ma la loro storia si è recentemente conclusa, sebbene da parte dei diretti interessati la conferma è arrivata con un certo ritardo. Sono state pubblicate, infatti, delle foto che mostravano la cantante in compagnia di un uomo che, per l'appunto, non era il rapper e lui, invece, si è trovato a smentire una relazione con una certa Rosmy.