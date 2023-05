Celine Dion annulla i concerti fino al 2024 per motivi di salute, soffre di una malattia neurologica Celine Dion annulla tutti i suoi concerti fino ad aprile 2024. Lo annuncia un comunicato stilato degli organizzatori della sua tournée. La vantante soffre di una rara patologia neurologica, la “Stiff-person syndrome”.

A cura di Stefania Rocco

Stop ai concerti di Celine Dion fino ad aprile 2024. Lo rende noto l’agenzia di stampa Afp che ha ricevuto un comunicato redatto dagli organizzatori della tournée della cantante. L’artista canadese soffre di una rara patologia neurologica per combattere la quale sta “continuando le cure”. Già lo scorso dicembre, la cantante aveva annunciato che avrebbe posticipato i concerti previsti in Europa tra febbraio e luglio 2023.

L’annuncio di Celine Dion

Con un video diramato attraverso i suoi canali ufficiali social a dicembre, Dion aveva già annunciato un temporaneo stop ai suoi concerti. “Mi spiace di essermi presa così tanto tempo prima di darvi notizie. Come sapete sono sempre stata un libro aperto ma fino a ora non ero pronta a parlare di ciò che ho dovuto attraversare”, aveva dichiarato la cantante in un filmato, senza nascondere le lacrime, “È da tanto tempo che ho dei problemi di salute e non è facile per me affrontarli. Recentemente mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro che si chiama ‘Stiff-person syndrome' (SPS, sindrome della persona rigida) che colpisce una persona su un milione. Non sappiamo ancora molto di questa malattia rara, ma ora sappiamo che è la causa degli spasmi muscolari di cui soffro. Sfortunatamente, questi spasmi influenzano la mia vita quotidiana a vari livelli. A volte ho molta difficoltà a camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei”.

I concerti annullati da Celine Dion dal 2021

Sono numerosi i concerti annullati o posticipati dall’artista dallo scorso 2021. Dopo avere completato 52 date del suo "Courage World Tour" e in seguito allo stop imposto dalla pandemia, Dion non è più riuscita a salire sul palco nella misura in cui avrebbe voluto. I problemi di salute resi noti recentemente l’hanno obbligata a far saltare decine di date. La prossima tournée avrebbe rappresentato uno sforzo eccessivamente intenso, in considerazione degli spostamenti in Europa, tra Olanda, Gran Bretagna, Germania, Finlandia, Norvegia, Polonia, Svizzera e Ungheria. “Celine verrà in tutte queste città a esibirsi per i suoi fantastici fan”, hanno fatto sapere gli organizzatori del tour, “ma quel momento non è adesso”.