“Sto male, soffro di un disturbo raro” Celine Dion in lacrime cancella il tour 2023, salta anche Lucca Celine Dion ha spiegato ai fan che a causa di una sindrome rara che le provoca enorme dolore è stata costretta a rinviare il tour 2023 e cancellare le date estive compresa quella italiana.

A cura di Redazione Music

Celine Dion sta male e per questo motivo ha annunciato lo spostamento al 2024 del tour primaverile previsto in Europa, cancellando, invece, le tappe estive che comprendevano anche quella in Italia, al Lucca Summer Festival. È lei stessa ad annunciarlo con un video sul suo profilo Instagram in cui spiega che i cambiamenti di data e anche la cancellazione del tour estivo sono dovuti a una rara sindrome che le è stata diagnosticata e contro cui, ormai, combatte da tempo: "Mi spiace di essermi presa così tanto tempo prima di darvi notizie. Come sapete sono sempre stata un libro aperto ma fino a ora non ero pronta a parlare di ciò che ho dovuto attraversare".

La cantante ha detto di soffrire di una sindrome chiamata della persona rigida, che colpisce una persona su un milione e le causa spasmi, dolori e le impedisce di cantare: "È da tanto tempo che ho dei problemi di salute e non è facile per me affrontarli. Recentemente mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro che si chiama "Stiff-person syndrome" (SPS, sindrome della persona rigida) che colpisce una persona su un milione. Non sappiamo ancora molto di questa malattia rara, ma ora sappiamo che è la causa degli spasmi muscolari di cui soffro. Sfortunatamente, questi spasmi influenzano la mia vita quotidiana a vari livelli. A volte ho molta difficoltà a camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei".

La Sindrome della persona rigida, come si legge sul sito dell'Istituto nazionale per i disturbi neurologici e l'ictus americano, "è una rara malattia neurologica con caratteristiche di una malattia autoimmune. SPS è caratterizzata da rigidità muscolare fluttuante nel tronco e negli arti e da una maggiore sensibilità a stimoli come il rumore, il tatto e il disagio emotivo, che possono scatenare spasmi muscolari". Per questo la cantante è stata costretta a cancellare il tour e rinviare le date primaverili al 2024 nella speranza di poter tornare sul palco: "Mi alleno ogni giorno col mio terapista per riguadagnare forza che mi permetta di esibirmi di nuovo, ma devo ammettere che è una lotta continua: cantare è ciò che ho fatto per tutta la mia vita e non essere capace di farlo è inimmaginabile, mi do sempre al 100% ma adesso non riesco a farlo".

Già nel 2018 la cantante era stata costretta a cancellare alcuni concerti, ma è stato nel 2021 che le cancellazioni furono attribuite a spasmi violenti che le impedivano di stare sul palco. Gli organizzatori di Lucca hanno scritto che: "Tutti i possessori di biglietto ( acquistato tramite sito web, call center e nei punti vendita del circuito Ticketone) potranno chiedere il rimborso entro e non oltre il 22/07/2023 attraverso il seguente link: https://www.rimborso.info/. Gli spettatori che volessero cambiare il loro biglietto con uno degli altri spettacoli di Lucca Summer Festival potranno scrivere a info@dalessandroegalli.com".