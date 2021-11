Cardi B presenta i Maneskin davanti un piatto di spaghetti, Lapo Elkann fa scattare la polemica È polemica tra Cardi B e Lapo Elkann dopo l’esibizione dei Maneskin agli Mtv American Musica Awards, dove la rapper li ha presentati seduta dietro una tavola imbandita.

A cura di Ilaria Costabile

Non c'è giorno in cui non si parli dei Maneskin e, infatti, la band romana è al centro dell'attenzione mediatica, tanto per la musica, quanto per tutto ciò che avviene attorno al loro successo planetario. Durante gli Mtv American Music Awards, il gruppo si è esibito sul palco di Los Angeles indossando un papillon, in risposta agli attacchi nei loro confronti sferrati dal senatore Pillon. Ad accompagnare il loro ingresso non è stata una voce qualunque, bensì quella di Cardi B, una delle rapper più amate della musica americana e non solo che, però, ha pensato di accogliere i vincitori dell'Eurovision seduta dietro un tavolo apparecchiato con una tovaglia a quadri bianchi e rossi e un piatto di spaghetti. Questa presentazione non è andata particolarmente a genio a Lapo Elkann che, infatti, su twitter non ha perso occasione per commentare la presentazione, ricevendo anche la risposta della star, poi subito cancellata.

La presentazione di Cardi B e il commento di Lapo Elkann

Un'accoglienza in pompa magna per i Maneskin che hanno cantato la loro "Beggin" sul palco degli Mtv American Music Awards, mandando in visibilio il pubblico: "Arrivano dall’Italia, ma stasera sono qui a LA per eseguire la loro hit mondiale che io adoro" dice Cardi B nel presentare con entusiasmo la band, seduta a quella che sembrerebbe una tavola imbandita "all'italiana". Uno stereotipo bello e buono secondo Lapo Elkann che, infatti, ha fatto sentire la sua voce consigliando all'artista di aprire i suoi orizzonti e guardare a quanto altro c'è in Italia, sul social cinguettante si legge:

Svegliati e annusa il caffè, Cardi B. L’Italia non è spaghetti e vino, è molto, molto di più. L’Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera. Quindi, prima di presentare artisti italiani, impara e preparati. È così triste usare stereotipi per accogliere i Maneskin

In un tweet successivo, poi, il manager ha ribadito il concetto puntando alle lotte personali della cantante che, infatti, da sempre è una delle sostenitrici delle minoranze e quindi le fa notare: "Tu combatti contro il razzismo e gli stereotipi delle minoranze che è una cosa grande e meritevole di massimo rispetto. Penso che alimentare gli stereotipi contro gli altri vada contro i valori che cerchi di condividere con i tuoi fan. Tutto qua. Tu e la tua famiglia siete i benvenuti in Italia, e mi piacerebbe ospitarvi nel Bel Paese".

La risposta, poi cancellata, di Cardi B

Le critiche avevano raggiunto la rapper che, infatti, aveva prontamente risposto a quelle che sono suonate come delle vere e proprie accuse, per poi dopo cancellare il tweet. Il messaggio rivolto a Lapo Elkann, però, diceva: "Mi vuoi fare un’intera lezione su come si presenta una premiazione? Avrei dovuto forse portare una Ferrari sul palco? Ho fatto delle battute anche sulla mia città natale. Le persone vogliono sentirsi indignate senza motivo, in nessun modo stavo cercando di essere offensiva". D'altronde, da parte dei Maneskin, non c'è stato nessun commento a riguardo.