Capodanno in musica su Canale 5: la scaletta dei cantanti e degli ospiti con Federica Panicucci Sabato 31 dicembre è atteso in diretta su Canale 5 il tradizionale concerto di fine anno: Capodanno in Musica condotto da Federica Panicucci accompagnerà gli italiani verso la mezzanotte con celebri nomi della musica italiana. Ci saranno anche alcuni allievi di Amici 22.

A cura di Gaia Martino

Si avvicina il grande concerto di fine anno in onda su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci. "Capodanno in Musica 2023" è ormai tradizione del palinsesto televisivo natalizio: il pubblico e i telespettatori accompagneranno il loro ultimo cenone del 2022 in compagnia della musica dei grandi artisti, ospiti sul palco in Piazza De Ferrari a Genova, presentati da Federica Panicucci. Lo show, giunto alla sesta edizione, è curato alla regia da Luigi Antonini. Sono attesi grandi nomi, tra questi anche Patty Pravo, Riccardo Fogli, Fausto Leali ed anche allievi di Amici di Maria de Filippi. Tra questi ci sarebbe anche Angelina Mango, poi il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis. Ballerà sul palco Rita Pompili, ballerina del talent show attualmente in corsa verso il Serale. L'evento in diretta su Canale 5 terminerà circa due ore dopo la mezzanotte: all'1.50 è previsto l'inizio di La meravigliosa storia di Fantaghirò.

La scaletta dei cantanti di Capodanno in Musica a Genova

Il veglione di Capodanno di Canale 5 che andrà in onda il 31 dicembre 2022, in prima serata subito dopo il consueto Discorso di Fine Anno del Presidente della Repubblica, vedrà tantissimi artisti italiani sul palco di Piazza De Ferrari a Genova. Si esibiranno 26 cantanti, tra nomi noti della musica italiana e nuovi talenti esordienti della scuola di Amici. Ecco la lista completa (non in ordine di esibizione) riportata da TvBlog.

Annalisa

Anna Tatangelo

Baby K

Patty Pravo

Rocco Hunt

Rovazzi

The Kolors

Big Boy

Blind

Erwin

Fausto Leali

Follya

Gemelli Diversi

GionnyScandal

Ivana Spagna

Luigi Strangis

Mamacita

Riccardo Fogli

Riki e Roby Facchinetti

Angelina Mango

Cricca

Ci sarebbero inoltre quattro artisti che si esibiranno dalle piazze di Bari e Matera e saranno in collegamento con la Panicucci, ecco chi sono: