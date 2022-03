Chi è Blind, il rapper a L’isola dei famosi dopo X Factor Chi è Blind, uno dei prossimi partecipanti dell’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Il cantante di “Cuore Nero” ha partecipato anche a X Factor 2020.

Da X Factor all'Isola dei Famosi. La prossima avventura di Franco Popi Rujan, in arte Blind, sarà nella trasmissione televisiva condotta da da Ilary Blasi, con inviato speciale Alvin e come opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Il giovane cantante perugino ha raggiunto la notorietà quando ha partecipato a X Factor 2020, con il suo nickname musicale, che rappresenta il non guardare le barriere, le critiche e tutto ciò che può ostacolarti. Negli scorsi mesi, aveva fatto parlare la sua partecipazione al contest "Una voce per San Marino", la porta d'accesso per l'Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino dal prossimo 10 al 14 maggio. Tra i suoi pezzi più importanti "Cuore Nero", che ha raccolto oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Chi è Blind, la carriera da X Factor a L'Isola dei Famosi: "Sarò sempre un cantante"

Proprio attraverso i talent, la musica di Blind per la prima volta ha ricevuto la visibilità sperata dal cantante perugino, che farà il suo ingresso il prossimo 25 marzo sull'Isola dei Famosi. Dall'inizio invece era stato uno dei protagonisti a X Factor 2020, dove alle audizioni si era presentato con il suo inedito "Cuore Nero", canzone scritta dopo la rottura con la sua ex fidanzata. Ai Boot Camp invece era stato "Cicatrici" a farlo preferire agli altri contendenti, con Emma Marrone che aveva deciso di portarlo ai live. Lì il coronamento con il terzo posto finale, ma il ricordo più nitido è l'esibizione live in finale con Madame. Non solo X Factor, perché nei giorni successivi al Festival di Sanremo, il suo nome era tra quelli favoriti alla vittoria del contest "Una voce per San Marino", concorso vinto da Achille Lauro che lo porterà al prossimo Eurovision Song Contest. Blind era stato sfortunato, anche perché l'accesso alla finale non gli aveva comunque permesso di esibirsi, a causa di problemi di salute che avevano poi reso vana la partecipazione. Poi l'annuncio una settimana fa su Instagram: "Finalmente posso dirvelo, sono un concorrente dell’Isola dei famosi. Spero che farete tutti il tifo per me. Quando la fame si farà sentire, avrò bisogno di sapere che sarete al mio fianco e mi sosterrete! Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei".

Il vero nome del rapper e cosa significa Blind

Il vero nome di Blind è Franco Popi Rujan, ma il suo soprannome aveva già incuriosito nel 2020, quando si presentò con "Cuore Nero" alle Audition di X Factor. Il cantante, proprio nelle settimane successive alla partecipazione, aveva raccontato il motivo di quella scelta: "Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche, tutto quello che ti può ostacolare. Ho iniziato a fare musica all’incirca a 16 anni quando guardavo di artisti americani che raccontavano di periferie, della loro vita quotidiana. Allora ho voluto fare anche io in quel modo, avvicinarmi al loro stile, per aprirmi al pubblico. Sono una persona molto aperta e contemporaneamente molto chiusa".

La vita privata di Blind, il rapper è fidanzato con Greta

La vita sentimentale di Blind è legato a doppio filo a Greta, la sua attuale fidanzata, anche per un passato torbido avuto con la droga. Infatti, come ha rivelato nel libro "Cicatrici", edito e pubblicato da Mondadori nel 2021, Greta e il gruppo di amici del cantante lo ha supportato negli anni nella sua passione, al punto di aver fatto una colletta per aiutarlo a registrare il video della sua prima canzone.