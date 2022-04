Chi sono i Follya, gli ex Dear Jack ad Amici con Alessio Bernabei e senza Lorenzo Cantarini Chi sono i Follya, la band del frontman Alessio Bernabei con tre dei quattro membri dei Dear Jack: assente infatti il chitarrista Lorenzo Cantarini.

A cura di Vincenzo Nasto

Follya 2022, Battiti Live Screenshot

Tra il 2013 e il 2015, i Dear Jack, anche grazie alla presenza del frontman Alessio Bernabei, sono stati il gruppo pop rock a essere entrato con maggior forza nelle classifiche Fimi: basti pensare al disco di platino conquistato con "Domani è un altro film (prima parte)" in poco più di un mese dalla sua uscita. Il loro nome, la loro immagine, si era costruita solo qualche anno prima grazie al viaggio nel talent musicale Amici. I quattro ragazzi, che oltre a Bernabei vedevano le figure di Francesco Pierozzi, Alessandro Presti, Riccardo Ruiu e Lorenzo Cantarini, furono la prima band a partecipare alla fase serale del programma, qualificandosi al secondo posto e vincendo il premio della critica giornalistica. Nove anni dopo, tre dei quattro componenti, mancherà infatti Cantarini, si sono riuniti in una nuova formazione: i Follya. Proprio la band ritornerà nel luogo dove era tutto iniziato, quel palco di Amici che li accoglierà nella quinta puntata del serale, in onda il prossimo 16 aprile su Canale 5.

I membri della band e perchè Lorenzo Cantarini non c'è

A sette anni dall'addio alla band, dopo una pandemia che li ha trascinati in un turbinio di nostalgia ed emozioni contrastanti, come ha rivelato lo stesso Bernabei, il gruppo è ritornato. Questa volta però con un altro nome: da Dear Jack a Follya. La formazione rimane quasi la stessa, con Bernabei alla voce, Pierozzi come chitarrista, Ruiu alla batteria e Presti al basso: mancherà invece proprio Cantarini che non ha voluto partecipare alla nuova band. Dopo la presentazione ufficiale lo scorso 25 marzo con il loro nuovo singolo "Morto per te", che tratta il tema dell'amore che sfocia nella dipendenza emotiva, saliranno il prossimo 16 aprile sul palco di Amici. Un ritorno in grande stile a nove anni dall'ultima volta, ma non è finita qui. Perché solo pochi giorni dopo l'uscita di "Morto per te", lo scorso 31 marzo, la band è stata tra le protagoniste della prima serata di "Battiti Live" con artisti come Irama, Sangiovanni e Achille Lauro.

Che fine hanno fatto i Dear Jack con Alessio Bernabei

Dopo il successo ad Amici 2013, la formazione ha trovato nell'esposizione mediatica del suo frontman Alessio Bernabei uno dei suoi momenti più alti, anche a livello discografico. Il gruppo, che prendeva il nome da Jack Skeletron, protagonista del film "Nightmare Before Christmas", ha pubblicato nel 2014 il loro album d'esordio "Domani è un altro film (prima parte)": il disco, prodotto anche da Kekko Silvestre dei Modà, li porterà a un risultato storico, un disco di platino in meno di due mesi. Proprio l'amicizia e il rapporto con i Modà gli farà vivere anche l'esperienza del live in uno stadio, con i Dear Jack che apriranno le due date dei Modà allo Stadio Olimpico di Roma e al San Siro di Milano nel 2014. Dopo la seconda parte di "Domani è un altro film", nel 2015 la band incomincia a perdere seguito, soprattutto dopo l'addio del frontman Bernabei, che come ha rivelato qualche anno dopo Lorenzo Cantarini, non aveva più la fiducia del gruppo nei suoi confronti dopo alcuni scontri verbali.