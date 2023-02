Bruce Springsteen lancia la sua chitarra e colpisce il tecnico: “Uomo a terra” Bruce Springsteen durante il concerto ad Atlanta lo scorso 3 febbraio ha colpito un tecnico sul palco dopo avergli lanciato la chitarra: il video spunta fuori soltanto adesso.

A cura di Gaia Martino

Piccolo incidente sul palco dello State Farm Arena, ad Atlanta (Georgia), durante il concerto di Bruce Springsteen lo scorso 3 febbraio. Il Boss durante una performance ha lanciato la sua chitarra Telecaster a Kevin Buell, un tecnico, colpendolo. L'uomo sul palco insieme all'artista sarebbe stato colpito in testa dallo strumento, ed è caduto per terra. Springsteen è subito corso in suo aiuto, "C'è un uomo a terra" avrebbe poi scherzato dopo essersi reso conto che non era successo nulla di grave. Il video è spuntato fuori solo adesso.

Al concerto di Atlanta con Bruce Springsteen era schierata la E Street Band composta Roy Bittan, Jake Clemons, Charlie Giordano, Nils Lofgren, Garry Tallent, Soozie Tyrell, Steve Van Zandt e Max Weinberg. Era accompagnato dal percussionista Anthony Almonte e dall'E Street Choir composto Curtis King, Michelle Moore, Lisa Lowell, Ada Dyer. Sul palco anche gli E Street Horns, ovvero Curt Ramm, Barry Danielian, Eddie Manion e Ozzie Melendez.

L'esibizione sulle note di "If I Was The Priest" dopo oltre 50 anni

La scaletta del Tour Mondiale 2023 di Bruce Springsteen ha visto una novità nell'ultima settimana. Stando a quanto riporta Rockol, durante la data al Toyota Center, a Houston, il 14 febbraio, il Boss ha cantato "If I Was The Priest" sorprendendo il suo pubblico. L'ultima volta che si era esibito sulle note della stessa canzone era il 2 maggio 1972, si legge, al nightclub Gaslight Au Go Go di New York. Prima di eseguirla, l'artista si sarebbe rivolto al suo pubblico per presentarla, scherzando: "Ho scritto questa canzone, avevo 22 anni, 15 anni fa. E ancora non ho la più pallida idea di cosa ca**o parli". Quel brano, nonostante la sua lontana esistenza, è stato pubblicato su disco per la prima volta nel 2020, nell‘album Letter To You, registrato con la E Street Band.