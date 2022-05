Bruce Springsteen torna in tour nel 2023, tre date in Italia per il Boss e la E Street Band L’artista americano annuncia il tour mondiale del 2023 con una serie di tappe in Europa e tre in Italia, a Ferrara, Roma e Monza.

A cura di Andrea Parrella

Per i fan di Bruce Springsteen arriva una notizia lieta. L'artista ha infatti annunciato il Tour Mondiale 2023, che il prossimo anno lo vedrà di ritorno sul palco con la E Street Band a sei anni di distanza dall'ultima volta. Se le date nei palazzetti americani sono ancora da svelare, sembra già definito il periodo dei concerti europei, che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e sarà poi seguito da una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto.

"Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno – e anche dopo!", ha scritto sui social l'artista annunciando gli impegni in Europa per il prossimo anno.

Le tappe italiane del tour di Bruce Springsteen

Tra le tappe del tour europeo confermate anche tre esibizioni in Italia, in particolare a Ferrara giovedì 18 maggio (al Parco Urbano Giorgio Bassani), domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Quest'ultimo sarà anche il concerto di chiusura del tour europeo di Springsteen, che oltre a Barcellona passerà per Dublino, Parigi, Amsterdam, Landgraaf, Zurigo, Düsseldorf, Gothenburg, Oslo, Copenhagen, Amburgo, Vienna e Monaco. Ulteriori città nel Regno Unito e in Belgio saranno annunciate in un secondo momento.

L'ultimo album di Springsteen risale al 2020

L'ultimo lavoro discografico di Bruce Springsteen risale al settembre del 2020, quando l'artista americano aveva lanciato la sua ventesima fatica discografica, anticipata dal singolo "Letter to you". L'album era stato prodotto dallo stesso artista e da Ron Aiello, produttore musicale con cui Springsteen aveva già collaborato in passato. L'album era stato registrato interamente nella casa del cantante in New Jersey, proprio con la E Street Band.