Britney Spears è tornata a parlare coi figli: “Si sono sentiti prima del trasferimento alle Hawaii” Britney Spears ha sentito telefonicamente i figli prima che questi si trasferissero col padre alle Hawaii.

A cura di Redazione Music

Britney Spears sarebbe tornata a parlare coi figli Sean Preston e Jayden un paio di settimane fa, come riporta Page Six che ha parlato con l'avvocato di Kevin Federline, Mark Vincent Kaplan. Non è chiaro, però, se le chiamate siano continuate anche dopo che i ragazzi si sono trasferiti col padre e la compagna alle Hawaii. Qualche settimana fa, infatti, Federline si è trasferito dalla California alle Hawaii assieme ai figli, con il benestare della popstar che non si sarebbe opposta alla decisione, visti anche i rapporti difficili avuti coi suoi figli in questi ultimi anni. Il trasferimento è avvenuto perché la compagna di Federline, Victoria Prince ha ottenuto un nuovo lavoro

Smentite, quindi, le notizie che avrebbero voluto che i due figli della cantante si fossero trasferiti senza salutarla, anzi, l'avvocato conferma che c'è stata una telefonata "probabilmente un paio di settimane fa". Il trasferimento è avvenuto in un momento molto difficile, visto che le Hawaii sono state colpite da una serie di incendi che hanno distrutto parte dell'isola di Maui, con un bilancio delle vittime di 55 morti: pare che questo abbia traumatizzato i due adolescenti, nonostante non siano stati colpiti da vicino dalla tragedia che ha colpito l'arcipelago: "[Non sono] personalmente [colpiti], ma ci sono persone nella zona che stanno morendo e le loro case sono state distrutte, quindi è molto traumatico – ha detto l'avocato a Page Six -. Ovviamente, in questo momento, tutti sono molto tristi per quello che sta succedendo lì con gli incendi e le vittime degli incendi, ma a parte il trauma che ne deriva, sono molto felici di essere lì".

Il rapporto tra la popstar e i figli è complicato e pare che non si vedano da un anno, quando hanno interrotto ogni comunicazione. Questo strappo diventò anche una diatriba tra la popstar e l'ex marito: "Erano la mia gioia, erano il mio tutto. Non vedevo l'ora di vederli, era quello per cui vivevo. E poi, all'improvviso, se ne sono andati. È stata una cosa tipo: ‘Il mio cuore ha appena smesso di battere?'. Onestamente, non capisco come sia così facile per loro interrompermi in quel modo. Non lo capisco" disse la popstar dopo la rottura. Nel documentario di TMZ "Britney Spears: The Price of Freedom" si affermava che le tensioni erano arrivate al punto che ormai Preston e Jayden non rispondevano neanche ai messaggi, al punto che avevano deciso di non vederla più.