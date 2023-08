I figli di Britney Spears non l’hanno salutata prima di trasferirsi alle Hawaii Britney Spears non ha potuto salutare i figli Jayden James e Sean Preston prima del loro trasferimento definitivo dalla California alle Hawaii.

Il rapporto di Britney Spears con i figli pare sempre più compromesso, come lei stessa ha ammesso un anno fa, quando disse che che una parte di lei era morta dopo la separazione dai figli. E adesso pare che Jayden James e Sean Preston non l'abbiano neanche salutata nonostante si stiano trasferendo assieme al padre Kevin Federline e alla sua attuale moglie alle Hawaii. I quattro, infatti, stanno lasciando la California ma non passeranno a salutare la cantante, stando a quanto ha scritto TMZ, citando fonti dirette. Pare che, stando sempre a quanto scrive il giornale americano, Federline abbia cercato di convincere i figli a salutare la madre, senza riuscirci e senza volerli costringere a incontrarla per forza.

Britney Spears ha accettato il trasferimento dei figli

Sempre TMZ racconta che non c'è stata alcuna battaglia legale e che anche Spears fosse d'accordo col trasferimento alle Hawaii dei figli che per ora vivranno in un appartamento in attesa che Federline e la moglie trovino una sistemazione definitiva. Anche il Daily Mail ha parlato con una fonte vicina alla cantante, svelando che Spears non si sarebbe mai messa di traverso rispetto alla decisione dell'ex marito, nonostante questi abbia chiesto una mail in cui lei accettava il trasferimento creando quella che la fonte ha dichiarato una falsa disputa, dal momento che non c'è mai stata interferenza da parte della popstar: "Mettendo da parte il fatto di essere un'icona, amata e rispettata da milioni di persone in tutto il mondo, è stata una madre amorevole e solidale, sostenendo fedelmente i suoi figli". Per ora la cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione a proposito.

Il rapporto di Spears coi figli

Lo scorso settembre, Spears parlò del suo rapporto coi figli: "Erano la mia gioia, erano il mio tutto. Non vedevo l'ora di vederli, era quello per cui vivevo. E poi, all'improvviso, se ne sono andati. È stata una cosa tipo: ‘Il mio cuore ha appena smesso di battere?'. Onestamente, non capisco come sia così facile per loro interrompermi in quel modo. Non lo capisco". Chissà che la cantante non dia qualche informazione in più nel suo memoir "The Woman in Me" che uscirà in contemporanea in tutto il mondo a novembre (in Italia per Longanesi). Pare che la cantante abbia epurato il libro di alcune pagine non proprio pacifiche su sua madre Lynne e sua sorella Jamie Lynn dopo aver fatto pace