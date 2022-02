BRIT Awards 2022, i vincitori: il successo di Adele, Ed Sheeran e Dua Lipa Ai BRIT Awards 2022, giunti alla quarantaduesima edizione, primeggia Adele con tre premi. Ed Sheeran è il cantautore dell’anno, Dua Lipa vince il Best Pop/R&B Act. Nessun premio per i Måneskin.

Si sono tenuti ieri sera sul palco dell'iconica The O2 Arena di Londra, i BRIT Awards 2022, giunti alla quarantaduesima edizione. I massimi riconoscimenti inglesi è stata presentata da Mo Gilligan e ha consegnato i premi ad Adele, regina della serata con tre vittorie, e tra questi anche Billie Eilish, Dua Lipa e Ed Sheeran. A bocca asciuta, invece, i Måneskin, candidati all'International Song of The Year, non hanno vinto nessun premio.

Il racconto della serata

Una serata che ha alternato grandi artisti e grandi ospiti che hanno annunciato i relativi premi, da Courtney Cox a David Guetta, da Ronnie Wood a Tom Daley, fino a Liam Gallagher, lo storico ex frontman degli Oasis cha ha cantato Everything's Electric. Molto apprezzata anche l'esibizione di Adele con "I Drink Wine". Tra le performance anche quella di Ed Sheeran, che ha proprio aperto l'evento dei Brit Awards 2022 cantando due brani del suo ultimo album, Equals. I brani, eseguiti con i Bring Me The Horizon, sono stati Bad Habits e The Joker and the Queen.

I vincitori dei BRIT Awards 2022: tutti i premi

Questi sono tutti i premi che sono stati assegnati ai BRIT Awards 2022: Adele primeggia con tre candidature. Tra gli altri premiati anche Olivia Rodrigo, Sam Fender, Dave, Holly Humberstone e Silk Sonic.

British Artist of the Year – Adele

British Album of the Year – 30 di Adele

British Song of the Year – Easy On Me di Adele

Songwriter of the Year – Ed Sheeran

Best International Song of The Year – Good 4 u di Olivia Rodrigo

Best Pop/R&B Act – Dua Lipa

Alternative/Rock Act – Sam Fender

Best Dance Act – Becky Hill

Group of the Year – Wolf Alice

International Artist of the Year – Billie Eilish

Best New Artist – Little Simz

Best British Hip Hop/Rap/Grime Act – Dave

Rising Star – Holly Humberstone

International Group of the Year – Silk Sonic