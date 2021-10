Ed Sheeran, 14 mini video su YouTube per far ascoltare le canzoni del nuovo album Equals Il 19 ottobre, data di uscita di “=”, il nuovo album di Ed Sheeran, si avvicina sempre di più. Per alleviare la tensione dei fan, il cantautore britannico ha deciso di anticipare la pubblicazione della sua ultima fatica discografica pubblicando 14 mini video sul proprio canale YouTube (lo stesso numero delle tracce che comporranno il disco) e lanciando l’hashtag #sheeranshorts.

Il 19 ottobre, data di uscita di "=" (Equals), il nuovo album di Ed Sheeran, si avvicina sempre di più. Per alleviare la tensione dei fan, il cantautore britannico ha deciso di anticipare la pubblicazione della sua ultima fatica discografica pubblicando 14 mini video sul proprio canale YouTube (lo stesso numero delle tracce che comporranno il disco) e lanciando l'hashtag #sheeranshorts. Un modo originale, leggero ed efficace di svelare le sue nuove canzoni e aprire le porte della sua vita privata.

I 14 shorts di Ed Sheeran che anticipano l'uscita di "=" (Equals)

I 14 shorts raccontano le tappe che hanno scandito i lavori di preparazione dell'album e la poetica delle tracce che lo compongono: un percorso lungo e intenso, durato 4 anni, durante il quale Sheeran ha provato a uscire dalla comfort zone per realizzare un album che si distanzia dai canoni a cui ci ha abituati nel corso degli anni. Ad esempio, in "First Times", è possibile assistere a frammenti della quotidianità del cantautore e della moglie Cherry Seaborn, mentre in "The Joker And The Queen" l'attenzione è tutta dedicata al loro gatto.

Sheeran, il covid e l'attesa per Equals

Le settimane che precedono l'attesa dell'album, purtroppo, non saranno un granché entusiasmanti per il cantautore di Halifax, che ha rivelato di essere positivo al Covid e di dover rimanere in quarantena per circa dieci giorni. Tuttavia, Sheeran ha colto il lato positivo della faccenda, ossia la possibilità di poter trascorrere del tempo in serenità con sua figlia Lyra Antarctica, che in questo periodo ha visto pochissimo a causa delle sessioni di registrazione. Per quanto riguarda l'operazione avviata su YouTube, Sheeran ha detto: "Ho trascorso una giornata davvero divertente girando i miei YouTube Shorts"e aggiungendo: "Mi è sempre piaciuto molto il processo di creazione dei video musicali, quindi è stato divertente esplorare un nuovo modo di farlo, incanalando il tema di ogni canzone in un modo davvero unico, con cui regalo ai fan anche un assaggio dell'album".