Blanco e Fedez conquistano le classifiche: Blu Celeste e Meglio del Cinema prime

A cura di Redazione Music

La nuova classifica FIMI parla chiaro, conferma Blanco come l'artista del momento, grazie al suo primo album "Blu Celeste" e ribadisce anche il potere di Fedez che esordisce direttamente in prima posizione tra i singoli più ascoltati con la sua "Meglio del Cinema", la canzone dedicata alla moglie Chiara Ferragni che anticipa il nuovo album. la settimana scorsa Blanco riuscì a resistere all'esordio di Mannarino e la sua "Africa", mentre questa settimana tiene alle proprie spalle un altro ritorno atteso, ovvero quello di Carmen Consoli che ha pubblicato "Volevo fare la rockstar" e che parte con un secondo posto, proprio alle spalle di Blanchito.

Da tre settimane, quindi, Blu Celeste è in testa alla classifica degli album più ascoltati e non meraviglia. Da un anno, infatti, il nome del cantante è tra quelli più promettenti, poi una serie di collaborazioni azzeccate, arrivate subito dopo l'esplosione di "Notti in bianco" hanno fatto il resto. E nella prima settimana di uscita, il rapper si è anche tolto lo sfizio di risultare il terzo album d'esordio più ascoltato al mondo di quei sette giorni. Con lui e Carmen Consoli, a completare il podio, c'è ancora Rkomi con "Taxi Driver", che ormai è stabilmente in top 10 dall'uscita avvenuta 22 settimane fa, alle cui spalle si piazzano Il Tre con il repack "Alì – Ultima notte" e Madame con l'album d'esordio.

Torna in top 10 anche Sangiovanni, uscito con il nuovo singolo "Raggi gamma", sfruttando anche il ritorno mediatico avuto con Amici e Da Grande. Alle sue spalle ci sono i Maneskin, settimi con "Teatro d'ira Vol1", in attesa del nuovo singolo "Mammamia", "Ahia!" dei Pinguini Tattici Nucleari, che ormai è stabile nelle posizioni alte da quasi un anno, Lele Blade con "Ambizione e in decima posizione Lil Nas X con "Montero".

Tra i singoli Fedez fa la voce grossa e all'esordio riesce a prendersi la prima posizione con "Meglio del cinema", la canzone che anticipa il suo nuovo progetto e che è una dedica d'amore alla moglie, l'imprenditrice Chiara ferragni, a cui l'aveva anticipata nel giorno del terzo anniversario di matrimonio. Il rapper milanese riesce a mettersi alle spalle una lunga sequela di singoli proprio di Blanco, che ha in seconda posizione Blu Celeste, in terza "Mi fai impazzire" con Sfera Ebbasta, in quarta "Notti in bianco", in queinta "Paraocchi" e in sesta "Lucciole".