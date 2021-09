Il significato di Raggi gamma, la dedica di Sangiovanni che si sente un ragazzino alla prima cotta Dopo il successo di “Malibù” e prima ancora quello di “Lady”, Sangiovanni torna con il nuovo singolo “Raggi gamma” che fa anche da anteprima all’uscita del nuovo album, che segue l’Ep uscito durante l’ultima edizione di Amici. Una canzone che è una dedica alla sua compagna: “Mi sento un ragazzino alla prima cotta non ci sono più gli uomini di una volta”.

A cura di Redazione Music

Dopo il successo di "Malibù" e prima ancora quello di "Lady", Sangiovanni torna con il nuovo singolo "Raggi gamma" che fa anche da anteprima all'uscita del nuovo album, che segue l'Ep uscito durante l'ultima edizione di Amici. Programma in cui è arrivato secondo ma che, oltre a dargli la ribalta nazionale e una enorme popolarità, gli ha fatto incontrare anche Giulia Stabile, ballerina e vincitrice dell'edizione, con cui fa coppia fissa ormai da mesi. E pare evidente che in quest'ultimo singolo ci sia un po' di lei nel testo, dal momento che la canzone è una dedica d'amore, l'ammissione dell'innamoramento, il primo vero innamoramento, per il protagonista.

Il significato di Raggi Gamma

Sangiovanni torna con una canzone ancora uptempo, che si inserisce perfettamente nel percorso pop del cantante, accontenterà il suo pubblico e che sicuramente otterrà l'attenzione delle radio nazionali. Una canzone che, soprattutto, non strafà, mantenendosi, anche a livello testuale, nel range anagrafico di Sangiovanni, che ancora una volta mostra un'enorme consapevolezza, caratteristica precipua del cantante. Nella nostra consapevolezza che Sangio possa rischiare anche un po' di più, "Raggi gamma" funziona perfettamente per quello immaginiamo sia l'idea e il target del cantante: "Mi sento un ragazzino alla prima cotta Non ci sono più gli uomini di una volta. Ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella, il tuo amore spazza via le giornate di pioggia" canta Sangiovanni, che da una parte combatte il machismo a cui in questi ultimi anni ci ha abituato la trap e dall'altra si perde un po' in immagini un po' usurate, ma che pescano in un immaginario ben preciso, un po' come quando canta: "No no, non è la mia prima volta, ma sei la mia prima volta, perché non ho conosciuto qualcuno comе te".

Il testo di Raggi gamma

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così, così, così

Non saranno più un dramma, ah

E le mezze stagioni ritorneranno, oh-oh, oh-oh

E oggi prendo la metro, oh-oh, oh-oh

Per portarti un regalo un po' strano

Che se sorridi è così, così, così, che tutto torna umano

Mi sento un ragazzino alla prima cotta

Non ci sono più gli uomini di una volta

Ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella

Il tuo amore spazza via le giornate di pioggia

Sai che ho mille problemi

Mille pensieri in testa, ma tu me li risolvi

Più o meno tutte le volte ti prendi cura di me

Anche quando non serve

No no, non è la mia prima volta

Ma sei la mia prima volta

Perché non ho conosciuto qualcuno comе te

Sai cosa mi passa per la testa

E sе mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così, così, così

Non saranno più un dramma, ah

E le mezze stagioni ritorneranno, oh-oh, oh-oh

E oggi prendo la metro, oh-oh, oh-oh

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così, così, così, che tutto torna umano

Che mangio a pranzo se non ho fame?

Che faccio adesso se non ci sei?

Avevo bisogno di un pò di spazio

Ma ora ti penso e lo sai

Cosa mi passa per la testa

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così, così, così

Non saranno più un dramma, ah

E le mezze stagioni ritorneranno, oh-oh, oh-oh

E oggi prendo la metro, oh-oh, oh-oh

Per portarti un regalo un po' strano

Che se sorridi è così, così, così, che tutto torna umano

Che tutto torna umano

Che tutto torna umano

Che tutto torna umano

Che tutto torna umano