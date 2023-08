Benji: “Cibo, sostanze e social mi hanno fatto male, ora mi prendo cura della salute mentale” Una vita troppo frenetica, con cibo e sostanze sbagliate e abuso di social, per questo Benji riparte dall’allenamento fisico e mentale.

Che le strade di Benji e Fede siano ormai separate è cosa nota, i due artisti hanno intrapreso percorsi diversi, anche se continuano – e sarà così ancora per un po' – a essere considerati come qualcosa di cui si può ancora parlare al plurale. Mentre Federico Rossi pensa al nuovo album e promuove il singolo "Maledetto mare", anche Benjamin Mascolo non è rimasto con le mani in mano e adesso pensa sia al Cinema (è tra i protagonisti del nuovo capitolo della saga After) che alla Musica, questa volta assieme ai Finley, con cui ha pubblicato il singolo Politically Correct. E soprattutto, spiega in un'intervista al Corriere della Sera, sta lavorando per riconquistare un po' di tranquillità, dopo anni vissuti a volte troppo velocemente.

Il periodo complicato di Benj

Benji ha dovuto affrontare un periodo complicato, lo definisce "male di vivere", lavorando su se stesso per uscirne: "Avrei potuto fare finta di niente e cercare di guarire dal mal di vivere e basta: finora, sui social, ho sempre mostrato solo una vita che può sembrare perfetta. Ma ora voglio mostrare anche l'altro lato della medaglia. Perché quel mal di vivere lo conoscono in molti e vorrei farli sentire meno soli" anche perché, continua il cantante, avendo un riflettore sempre puntato addosso ha preso sempre più consapevolezza che "le persone ascoltano quello che dico, anche attraverso i social. Ecco, poter mandare dei messaggi positivi per me è fondamentale: dà significato alla mia vita".

Il rapporto con Federico Rossi

La complessità è stata nel dover affrontare una vita frenetica, in cui era stimolato continuamente e, spiega, bisogna combattere per non farsi trascinare "da qualsiasi cosa: dal cibo sbagliato alle sostanze sbagliate, dai social usati in modo compulsivo al consumismo sfrenato. Tutte cose che possono portare a perdersi. Ho imparato, anche facendomi del male, ad autoimpormi delle regole. Ora vivo una vita quasi da atleta: sto attento alla salute, al ritmo del sonno, al cibo". Un altro problema è stato prendersi cura della propria salute mentale: "I social hanno fatto molto bene alla mia carriera, ma molto male alla mia salute mentale. Quindi se a 30 anni decido di distanziarmene, faccio bene" spiega. Resta un rapporto ancora compromesso con Federico, con cui ha vissuto i momenti più alti della carriera, i numeri uno in classifica e le vendite importanti. Poi ha deciso di mettere fine al duo, come ha svelato qualche mese fa proprio Fede, ripartendo da altro e adesso, parlando della cover di Dove equando dice: "Credo (che Federico, ndr) l'abbia presa come un'appropriazione di qualcosa che sente suo".