Dopo Fede, Benji sceglie i Finley: ecco quando è nata questa nuova band Benji e i Finley hanno unito le forze e dopo due cover pubblicano il primo singolo del progetto, “Politically Correct”.

A cura di Redazione Music

Dopo la fine della sinergia con Federico Rossi, Benjamin Mascolo aveva deciso di tentare la carriera solista e così una delle coppie più prolifiche del pop italiano aveva separato le proprie strade. Una separazione inizialmente parsa condivisa, ma nelle ultime settimane abbiamo scoperto che la scelta era soprattutto di Benji e che Fede l'aveva un po' subita. I due, singolarmente, non hanno trovato il successo che avevano in coppia, ma hanno preferito comunque muoversi su binari nuovi e tentare nuove esperienze. A tre anni dalla separazione, però, Benji ha deciso di tornare non da solo, ma con i Finley, altra vecchia conoscenza della musica italiana e insieme pubblicheranno il singolo "Politically Correct" che uscirà il 30 giugno.

Benji e i Finley, infatti, hanno deciso di unire le proprie forze e dare vita a una sorta di nuova super band, come la definiscono loro stessi. Ma come nasce questa accoppiata? La miccia s'accese quando durante un concerto della band formata da Pedro, Ka, Ivan e Dani, i Finley chiesero a Benji, presente tra il pubblico, di salire a cantare una canzone dei Blink 182: "La stessa sera, dopo lo show, ci siamo fiondati in studio e ci siamo messi subito al lavoro, scoprendo molti più punti in comune di quanti mai avremmo immaginato ha raccontato proprio Benji – il pop e il punk, due attitudini più che due generi, sui quali abbiamo deciso di costruire insieme un percorso musicale di più canzoni per portare al nostro pubblico un sound unico e vincente".

La band ha prima pubblicato le cover di “Dove e Quando” e “ Fumo e cenere”, ma adesso esce con il primo vero singolo del progetto: "Viviamo in un contesto complesso, quasi claustrofobico, in cui ogni parola o espressione viene soppesata dall’opinione pubblica. In un’epoca in cui tutto viene preso dannatamente sul serio, canzoni comprese, non potevamo far altro che scrivere un brano sfacciato – anno dichiarato i Finley -. Volevamo partire forte insieme e l’abbiamo fatto maltrattando una delle più grandi hit estive di Benji: DOVE E QUANDO. – dicono i Finley – Ci siamo divertiti nel dare una bella spettinata a un brano che è entrato nel cuore e nelle orecchie di milioni di ascoltatori"