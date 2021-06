La malinconia di un'estate che passa e un sole che non sembra più così spensierato, le immagini di una Roma che si specchia nella voce di Ariete, un'artista che ha il futuro tra le mani e una delle voci più riconoscibili dell'intera discografia italiana. "Ultima notte", il suo primo singolo del 2021, in rotazione radiofonica dallo scorso 14 maggio, è diventata anche la colonna sonora della seconda stagione di Summertime, il teen drama di Netflix. Nel frattempo Arianna del Giaccio, vero nome di Ariete, sarà impegnata durante tutta l'estate nel suo tour, con oltre 20 date, di cui sei già che hanno segnato il tutto esaurito. In soli due anni, la cantante originaria di Anzio ha evoluto il concetto di it-pop in una nuova dimensione, con una voce graffiante e un linguaggio personale, quasi privato.

Il 2021 di Ariete

Se "Ultima notte" è il primo singolo del 2021 di Ariete, sicuramente non è il primo brano in cui è comparsa negli ultimi mesi, rientrando in alcuni dei progetti italiani più interessanti. Se la sua partecipazione nella versione deluxe del progetto dei Psicologi era quasi indubbio, con le sue strofe cantate in "Tatuaggi", meno attesa era la sua comparsa in "NoRd" di Alfa. Nel progetto del cantante ligure, Ariete è presente nella traccia "Non la ascoltare", un brano prodotto da Marz e Zef. Un tappeto musicale che sembra esaltare le capacità di entrambi, ma che Ariete riesce a stravolgere con il suo range vocale. Ultima, ma sicuramente non per importanza, la partecipazione della cantante romana a "Taxi Driver", l'ultimo disco di Rkomi. Si rinnova il contatto tra Roma e Liguria in "Diecimila voci", in cui i due sembrano immortalare la nuova direzione it-pop, un concentrato di pop rap e sonorità rock, la ribellione sta cambiando il viso della scena musicale italiana.

Il significato di Ultima notte

"L'ultima notte" è il racconto di Ariete: sullo sfondo un'estate che passa, un brano spensierato ma che raccoglie tutte le sfumature di quella che purtroppo sta finendo. Gli ultimi falò in spiaggia, il saluto e le promesse di rivedersi al più presto, il vuoto della piazza quando fino a poche ore prima la folla accalcata era un mondo a sé stante. Compreso nella colonna sonora di "Summertime", il brano di Ariete, il primo singolo del 2021, è anche un racconto che parla di passione, di una notte in cui le stelle fanno da panorama al più magico degli amori estivi, come quando canta: "Non m'importa di niente, io l'ultima notte la passo con te, prendi da bere e portami dove vanno le stelle. È l'ultima notte, siamo solo io e te".

Il testo di Ultima notte

Un'altra estate passa

E la guardiamo andare via in silenzio

Tu mi sfiori le labbra

E mi prometti: "Ci vediamo presto"

E sparirà la sabbia

Si lascerà trascinare dal vento

È vuota quella piazza

Ricordo quando ci stavamo in cento

Da stesi sulla riva all'alto mare

Quante giornate ho visto cominciare

La luce è spenta adesso in quel locale

Dove andavamo per gridare

Non m'importa di niente

Io l'ultima notte la passo con te

Prendi da bere e portami dove vanno le stelle

È l'ultima notte, siamo solo io e te

Dimmi che ti ricordеrai di me

Dimmi che ti ricorderai di mе

Dimmi che ti ricorderai

E siamo soli in spiaggia

Se non abbiamo bisogno di niente

Se stai tra le mie braccia

Giuro stanotte durerà per sempre

Mi risfiori le labbra

E restiamo insieme fino alle sette

E sparirà anche l'alba

Tra baci che sanno di sigarette

Da stesi sulla riva all'alto mare

Quante giornate ho visto cominciare

La luce è spenta adesso in quel locale

Ci torneremo per gridare

Non m'importa di niente

Io l'ultima notte la passo con te

Prendi da bere e portami dove vanno le stelle

È l'ultima notte, siamo solo io e te

Dimmi che ti ricorderai di me

Dimmi che ti ricorderai di me

Dimmi che ti ricorderai