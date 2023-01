Annalisa è la cantante con più views su YouTube nel 2022: dietro di lei Lamborghini e Amoroso La classifica delle artiste italiane con più visualizzazioni su YouTube nel 2022 regala certezze, ma anche alcune sorprese sul podio. Qui la classifica.

A cura di Vincenzo Nasto

Elettra Lamborghini, Annalisa e Alessandra Amoroso

Il 2022 non è stato un grande anno per le artiste italiane, soprattutto in termini di vendite: in poche sono riuscite a collezionare numeri importanti e lo testimonia la Top 100 vendite album FIMI dell'anno, con sole quattro presenze femminili. Infatti, oltre Elisa, Madame, Ariete e Anna, non c'è altra presenza nella classifica: discorso diverso se però osserviamo i numeri in streaming raccolti dalle stesse artiste, a cui si aggiungono le rotazioni radiofoniche. Da questo punto di vista, YouTube diventa un ottimo criterio di confronto con cui valutare il 2022 della musica femminile italiana.

Chi è rimasto fuori dalla top 10

Una top ten che non vede al suo interno alcune delle autrici italiane più rispettate: infatti non si qualificano Emma Marrone, ma anche Noemi, Giorgia, Francesca Michielin e, a sorpresa, anche Madame. Il criterio di valutazione è legato anche alle visualizzazioni delle collaborazioni, in cui le artiste che seguiranno hanno partecipato, come Giusy Ferreri che si prende la 10°, o La Rappresentante di Lista che si classifica alla nona posizione con 54 milioni di views.

Il ritorno di Elisa

Salendo abbiamo Laura Pausini che ha annunciato l'arrivo nel 2023 di un nuovo album, che ha chiuso il 2022 con 71 milioni di views, mentre Mara Sattei prende il settimo posto, anche grazie al tormentone estivo con Fedez e Tananai "La dolce vita". Più in basso rispetto al passato Baby K, che chiude al sesto con 74 milioni di views, con "Bolero" con Mika che ne registra 16. Mentre al quinto posto troviamo Elisa, protagonista del 2022 con il ritorno con un album, "Ritorno al futuro/Back to the future", ma anche con la sua "O forse sei tu", esibita al Festival di Sanremo 2022.

Alessandra Amoroso ed Elettra Lamborghini ai piedi di Annalisa

Davanti a lei con 81 milioni di stream si classifica Elodie, che lega il suo nome a successi come "La coda del diavolo" con Rkomi e "Bagno a mezzanotte", brani che hanno collezionato oltre 68 milioni di visualizzazioni. Nella top tre, troviamo Alessandra Amoroso: la cantante, che ha affrontato quest'anno un periodo di polemiche e attacchi sui social, ha pubblicato "Camera 209" e "Notti Blu". A seguire c'è la sorpresa Elettra Lamborghini, che con Lola Indigo e Rocco Hunt ha firmato il successo da 60 milioni di "Caramello".

Il successo di Tropicana e Bellissima, in attesa dell'album

Primo posto invece per Annalisa: due su tutti i successi che l'hanno proclamata come l'artista italiana più riconosciuta in streaming. Da una parte, con 46 milioni, è impossibile non riferirsi alla hit estiva con i Boomdabash "Tropicana", dall'altra parte la sua "Bellissima", per adesso ferma a 17 milioni di visualizzazioni, ma in crescendo per la sua viralità su TikTok. Annalisa raggiunge e si erge alla prima posizione con 110 milioni di views, in attesa del 2023, che potrebbe regalare un nuovo album, dopo il disco di platino di "Nuda", il suo settimo album in studio pubblicato a settembre 2020.