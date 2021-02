Anche Mahmood farà parte del cast di ospiti del prossimo Festival di Sanremo aggiungendosi a Diodato, Francesco Gabbani e a Il Volo tra coloro che in questi ultimi anni si sono aggiudicati la rassegna e possono tornare da guest senza che nessuno possa storcere la bocca. Il cantante, che il pubblico dell'Ariston l'ha conquistato con la canzone "Soldi", tornerà su quel palco per presentare probabilmente il suo ultimo singolo "Inuyasha", ma probabilmente sarà l'occasione per ascoltare un medley delle sue canzoni più famose.

Una nuova opportunità sanremese per Mahmood

Il cantante è intervenuto sui social per annunciare la sua presenza, così: "Venerdì avrò l’onore di cantare sul palco di Sanremo. Devo dire che mi fa un po’ strano tornare lì, dove la maggior parte di voi ha iniziato a conoscermi. Grazie per quest’opportunità". Era il 2019 quando uno sconosciuto ai più Mahmood si presentava, dopo aver vinto Sanremo Giovani tra i Big con "Soldi". In pochi, prima della prima esibizione avrebbero potuto pensare quello che sarebbe successo da lì a poco. Invece, una canzone che ha subito catturato l'attenzione di tutti, una capacità performativa incredibile e un hook come il battito di mani hanno fatto il resto, portandolo a trionfare davanti alla favoritissima Fiorella Mannoia.

Tra gli ospiti una sfilza di ex vincitori

Quest'anno Mahmood sarà tra gli ospiti da vincitore, quindi, e da artista che in questi ultimi anni è riuscito a innovare e svecchiare un po' il pop italiano, dimostrando come il palco di Sanremo abbia imparato a stare sui trend e talvolta anche a dettarli. Su quel palco, infatti, oltre al Volo troverà anche artisti come Diodato, vincitore dell'edizione 2020, l'ultima pre Covid, con "Fai rumore" e Francesco gabbani che oltre ad aver vinto sia tra le Nuove proposte che tra i Big lo scorso anno è arrivato secondo proprio alle spalle dell'artista tarantino e quest'anno dividerà il palco con Ornella Vanoni