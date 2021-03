La rappresentante di lista ha portato sul palco di Sanremo 2021 la sua "Amare", un brano che dà grande risalto alle doti vocali della cantante Veronica Lucchesi. La canzone è stata presentata durante la seconda serata del Festival, e si è classificata al 14esimo posto nella griglia provvisoria. Durante la serata dedicata alle cover e ai duetti, il duo ha cantato Splendido Splendente insieme a una scoppiettante Donatella Rettore, entrando nella top 10. Ecco il video di Amare e l'esibizione de LRDL a Sanremo 2021, in attesa di rivederli stasera sul palco dell'Ariston.

Il video di Amare, l'esibizione de La Rappresentante di lista a Sanremo 2021

Ecco il video dell'esibizione de La rappresentante di lista a Sanremo 2021 durante la seconda serata:

Il testo di Amare

Ecco il testo di Amare, qui la scheda completa della canzone

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male