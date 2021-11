Al via Sanremo Giovani 2021, 46 partecipanti e alcuni volti già noti Lunedì 8 novembre il primo atto formale di Sanremo Giovani 2021, con Amadeus e la Commissione che ascolteranno i 46 brani selezionati degli oltre 700 pervenuti. Da qui ne usciranno solo 8, che il 15 dicembre si giocheranno insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo l’accesso ai due posti disponibili a Sanremo 2022 nella sezione BIg. Tra i concorrenti nomi già noti provenienti da Amici e X Factor e Castrocaro.

A cura di Andrea Parrella

Lunedì 8 novembre inizierà ufficialmente l'avventura di Sanremo Giovani. Il percorso, che culminerà con la serata di mercoledì 15 dicembre, quando in diretta su Rai1 Amadeus condurrà l'evento da cui emergeranno i due nomi destinati a partecipare al Festival di Sanremo nella categoria dei Big, avrà inizio nella giornata di lunedì nella Sala A di Via Asiago a Roma. Qui la Commissione Artistica del Festival di Sanremo, presieduta dal Direttore Artistico Amadeus con Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ascolterà tutti i 46 brani proposti dai giovani artisti selezionati dopo la scrematura dalle oltre 700 proposte pervenute.

Solo 8 passeranno arrivano alla serata del 15 dicembre

I 46 partecipanti si sfideranno per essere selezionati alla fase finale. Tra loro solo 8 gli artisti che arriveranno a giocarsela nella serata del 15 dicembre, dove troveranno anche i 4 concorrenti provenienti da Area Sanremo. Quella sera ne verranno scelti solo due, che parteciperanno alla gara unica di questa edizione (come cambia il regolamento di Sanremo 2022).

I 46 concorrenti selezionati per Sanremo Giovani

Un gruppo composto da 16 donne, 26 uomini e 4 gruppi, in cui ci sono il vincitore dell'ultimo Festival di Castrocaro, ma anche nomi già noti che hanno preso parte a vari talent televisivi come Amici (Enula e Martina Beltrami) o X Factor (Blind e Mydrama). Ci sono anche vecchie conoscenze del Festival, come Matteo Faustini che ha già partecipato all'edizione 2020, alla quale era approdato provenendo da Area Sanremo. C'è inoltre Angelina Mango, figlia dell'artista lucano scomparso alcuni anni fa e Laura Valente. Ecco i 46 artisti che verranno ascoltati l'8 novembre dalla commissione presieduta dal direttore artistico e conduttore del prossimo festival:

Bais Che fine mi fai – Udine

Federico Baroni Chilometri – Cesena (Fc)

Martina Beltrami Parlo di te – Torino

Berna Re Artù – Catania

Blind Non mi perdo più – Perugia

Edoardo Brogi Pioveranno sassi – Poggibonsi (Si)

Carolina Nemmeno le nuvole – Cremona

Thomas Cheval Sale – Ferrara

Ditta Marinelli (Duo) Male Malo Mala – Roma

Drama Ma tu lo sai che – Varese

Elasi Lap Dance – Alessandria

Enula Il buio (mi calma) – Milano

Esa Come mai – Francia

Esseho Arianna – Roma

Francesco Faggi Mentalmente instabile – Forlì

Matteo Faustini Autogol – Brescia

Marta Festa Tiberio – Milano

Diego Formoso Anche una sola notte – Roma

Fusaro Senza coloranti aggiunti – Chivasso (To)

Giuse The Lizia Bee Gees – Palermo

Kaze Volevo portarti al mare – Kenya

Malvax (Gruppo) Zanzare – Modena

Angelina Mango La mia buona colazione – Potenza

Manitoba Pesci – Firenze

Matilde G Lasciami qui – Roma

Mida Lento – Venezuela

Melissa Morandini Rumore – Massa (Ms)

Giulia Mutti Notte fonda – Lucca

Mydrama Soli – Lodi

Nebraska Jonio – Locri (Rc)

Nuvolari Farabutto – Piacenza

Obi Ispirazione – Torino

Oli? Smalto e tinta – Belluno

Opposite (Duo) Settembre – Carpi (Mo)

Quomo Animali – Napoli

Matteo Romano Testa e Croce – Cuneo

Royahl Trap Boy – Catania

Samia Fammi respirare – Yemen

Santi Francesi (Duo) Signorino – Cuorgnè (To)

Scozia Britney – Nardò (Le)

Tananai Esagerata – Milano

Aurora Tumiatti Maschere – Milano

Viito Naturale – Bari

Yuman Mille notti – Roma

Zo Vivaldi Spero di star male – Milano

Simo Veludo Anni ’60 Moncalieri (To) [Vincitore Castrocaro 2021]