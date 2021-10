Il nuovo regolamento di Sanremo 2022: 24 cantanti in gara, cambia il sistema di voto È stato reso noto il regolamento del Festival di Sanremo 2022 che si terrà al teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio 2022, con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. Tra le principali novità di questa edizione il nuovo sistema di votazione con tre gruppi di giornalisti e una Demoscopica 1000.

È stato reso noto il regolamento del Festival di Sanremo 2022 che si terrà al teatro Ariston da martedì 1 febbraio 2022 a sabato 5 febbraio 2022, con la conduzione e la direzione artistica, per il terzo anno consecutivo, di Amadeus. Tra le principali novità di questa edizione, che tornerà con il pubblico presente in teatro, i 24 artisti in gara, di cui 22 Big e due che arriveranno da Sanremo giovani, e un sostanziale cambio del sistema di votazione che quest'anno vedrà tre giurie autonome per i giornalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampata, Radio e Tv, Web) e il debutto della giuria “Demoscopica 1000”, oltre alla conferma del Televoto. È stata annunciata anche la serata delle cover che porterà gli artisti in gara a esibirsi "da soli o con un ospite concordato con Rai e con la Direzione Artistica in un brano che potrà essere tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale degli anni 60, 70 o 80.

Come cambiano giurie e sistema di voto

Come cambia precisamente il sistema di voto per l'edizione di Sanremo 2022? Durante le prime due serate è previsto che la giuria formata dai giornalisti accreditati si dividano in tre gruppi di voto autonomo, suddivisa tra la stampa tv, quella radio e quella web, mentre "nella quarta e nella quinta serata, invece, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno in maniera come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria “Demoscopica 1000”, composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app ad essi dedicata".

Il dettaglio del voto serata per serata

Prima serata: martedì 1 saranno eseguite 12 canzoni a serata che saranno votate in maniera disgiunta dai tre gruppi di voti della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, il cui peso percentuale "sul risultato complessivo della votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33 per cento; giuria del web 33 per cento; giuria delle radio 34 per cento".

Seconda serata: mercoledì 2 si esibiranno la seconda dozzina di artisti che avrà lo stesso sistema di voto della prima serata, ovvero con il voto dei tre gruppi di giornalisti e un peso percentuale identico: giuria della carta stampata e tv 33 per cento; giuria del web 33 per cento; giuria delle radio 34 per cento. Questa votazione porterà a una classifica delle 12 canzoni per ogni serata.

Terza serata: giovedì 3 febbraio i 24 artisti proporranno le 24 canzoni che saranno votate "dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria Demoscopica 1000 che avranno un peso sul risultato complessivo del 50 per cento" e la media tra le percentuali ottenute questa sera e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara.

Quarta serata: venerdì 4 febbraio è la serata "Cover" in cui ognuno dei 24 artisti proporrà da solista o con qualche ospite una canzone dal repertorio italiano e internazionale tra gli anni 60 e 80 "che sarà votata da tutte le giurie con un peso percentuale del 34% per il Televoto; del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; e del 33% per la Demoscopica 1000" e la media tra le percentuali della serata e quella delle serate precedenti formerà una nuova classifica delle 24 canzoni in gara.

Serata finale: sabato 5 febbraio è la serata in cui si decreterà il vincitore finale. le 24 canzoni saranno votate dal pubblico "attraverso il Televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti". Le prime tre canzoni di questa classifica saranno eseguite nuovamente dal vivo o attraverso registrazione audio-video, la classifica precedente azzerata e si procederà con una nuova votazione del pubblico con il Televoto; della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e della Demoscopica 1000, e con un peso percentuale così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%. La canzone con la percentuale di voto più alta vincerà

Il pubblico di nuovo in sala col Green pass

Dopo un anno di polemiche su pubblico o meno, quella del 2022 sarà un'edizione con il pubblico nuovamente in sala, stando anche alle ultime disposizioni governative. Nel regolamento si legge che "saranno ammessi in sala esclusivamente spettatori muniti di biglietto d’ingresso e del c.d. green pass e/o di altra eventuale documentazione prevista dalle normative in materia di emergenza sanitaria". Per quanto riguarda gli artisti "saranno ammessi in sala solo i rappresentanti della Casa 24 discografica interessata muniti di pass speciali rilasciati da RAI, eccezion fatta per la prima sessione di prova a SANREMO 2022, durante la quale sarà permesso a un rappresentante accreditato di ogni Casa discografica relativa agli Artisti di rimanere in sala in occasione delle prove".

Chi va all'Eurovision, cosa dice il nuovo regolamento di Sanremo 2022

Come ogni anno anche quest'anno il vincitore del Festival di Sanremo 2022 sarà chiamato a rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision che si terrà proprio a Torino dopo la vittoria dei Maneskin. Gli artisti e le rispettive etichette, tuttavia, dovranno "consegnare preventivamente a RAI – nelle tempistiche che saranno da quest’ultima indicate sulla base delle esigenze produttive della manifestazione – il modulo di accettazione alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022 (fornito dall’Organizzazione del Festival) debitamente firmato.". In caso di mancata consegna o errori sarà la Rai a riservarsi il diritto di "scegliere l’Artista in rappresentanza dell’Italia all’Eurovision Song Contest secondo propri criteri, senza che il suddetto Artista vincitore abbia nulla a pretendere".