Sanremo Giovani 2021 è già un successo: 711 domande di partecipazione È cominciato ufficialmente il cammino dei giovani per Sanremo 2022: sono 711 le domande pervenute per Sanremo Giovani 2021, in palio due posti tra i Big della kermesse più importante. Amadeus: “Il cammino verso il Teatro Ariston è iniziato. D’ora in poi saranno musica e testi a riempire le nostre giornate lavorative”.

Il successo di una competizione si misura soprattutto dalle domande di partecipazione e sono 711 quelle pervenute alla Commissione musicale di Sanremo Giovani 2022, anche quest'anno presieduta da Amadeus. La Rai diffonde tutti i numeri insieme a un comunicato del conduttore e direttore artistico della kermesse, che annuncia ufficialmente l'inizio delle selezioni.

Sanremo Giovani 2022: tutti i dettagli

Nel dettaglio, delle 711 domande di partecipazione sono arrivate 649 proposte da cantanti singoli, divisi tra 270 donne e 379 uomini, e 62 proposte di gruppi. Il Lazio è la prima regione di provenienza: 119 richieste. La seconda regione è la Lombardia con 104 richieste mentre è dal Sud (comprese le isole) che arrivano ben 242 iscrizioni contro le 229 del Nord e le 209 del Centro. Richieste anche dall'estero: sono 31.

Le parole di Amadeus

Amadeus ha salutato così la chiusura di questa fase e l'inizio ufficiale delle selezioni: “È un nuovo inizio e, a tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti a Sanremo Giovani – dice Amadeus – vanno il mio in bocca al lupo e un grazie speciale, per il doppio impegno che si sono assunti: quello di preparare un brano inedito per Sanremo Giovani e un altro con il quale sognare il palco del Festival. Ora, come in passato, sarà un’impresa affascinante selezionare i brani più belli: il cammino verso il Teatro Ariston è iniziato. D’ora in poi saranno musica e testi a riempire le nostre giornate lavorative”. Da 711 domande si scende a 30 cantanti che si esibiranno dal vivo l'8 novembre nella sede di Rai Radio in Via Asiago. I 30 candidati prescelti si esibiranno di fronte alla Commissione Artistica che dovrà fare le proprie valutazioni e a questi si aggiungerà di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro, Simo Veludo. Al termine delle audizioni, poi, saranno scelti 8 tra gruppi e artisti a cui si aggiungeranno in altri 4 provenienti da Area Sanremo. Saranno quelli che andranno a comporre la finalissima, in diretta su Rai1, il 15 dicembre 2021. I due vincitori guadagneranno un posto tra i Big di Sanremo 2022.