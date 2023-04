Achille Lauro passa alla Doom Entertainment di Fedez: cosa cambia per il cantante di Rolls Royce La Doom Entertainment, la società fondata nel 2013 da J-Ax e Fedez con il nome di Newtopia, ha annunciato una partnership commerciale con Achille Luaro.

A cura di Vincenzo Nasto

Fedez e Achille Lauro, foto di La Presse

La notizia degli ultimi giorni lega, di nuovo, il nome di Achille Lauro a quello di Fedez. Dopo che i due erano stati protagonisti di azioni benefiche di volontariato negli scorsi mesi, visitando anche i giovani del Centro Maria Letizia Verga di Monza, dove vengono assistiti bambini che stanno lottando contro la leucemia, questa volta il rapporto è soprattutto commerciale. Come ha reso noto in un comunicato stampa la Doom Entertainment: "Siamo lieti di annunciare un’importante partnership con Achille Lauro. Un artista che con la sua inconfondibile identità, è una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana di oggi. Da protagonista del mondo urban-street, è diventato rapidamente icona glam, punk-rocker, pop star e autore in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche nel mondo della musica, del fashion e dell’arte".

Achille Lauro passa alla Doom Entertainment di Fedez

Non si tratterà quindi delle attività di management, che rimangono ad appannaggio esclusivo della De Marinis Mgmt Srl e della De Marinis Publishing, dedicata al settore discografico ed editoriale, dopo la separazione professionale tra Achille Lauro e il suo storico manager Angelo Calculli. La società di Fedez gestirà quindi lo sviluppo delle collaborazioni commerciali con brand e aziende. Nel frattempo Achille Lauro è stato protagonista lo scorso 21 marzo alla sede dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, durante l’iniziativa "GCMUNTALKS" dal titolo "Le arti per la cittadinanza globale". Il cantante ha parlato del ruolo della musica come arte che unisce le popolazioni e dell’importanza di investire nelle proprie passioni.

Il progetto Achille Lauro nelle scuole

Nel suo speech, Achille Lauro ha ricordato il suo progetto "Achille Lauro nelle scuole", dedicato agli allievi degli istituti superiori italiani, lanciato dopo la pubblicazione del singolo Che Sarà. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia hanno partecipato all’iniziativa componendo una "lettera al futuro" attraverso parole, video, linguaggi della programmazione, musica, effetti speciali e animazioni. A vincere è stato il giovanissimo messinese Paolo Libro, studente diciassettenne della classe 4D Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Istituto Superiore "Verona Trento" di Messina, premiato alla Santeria di Milano lo scorso 30 marzo.

Il cambiamento dal Festival di Sanremo 2019

Nel frattempo, Achille Lauro ha pubblicato nel 2022 il suo ultimo album Lauro – Achille Idol Superstar, un progetto che conteneva all'interno singoli come Domenica, Latte+, Marilù e Solo noi, che hanno raccolto oltre 40 milioni di streaming su Spotify. Proprio l'ultimo progetto sembra aver raccolto nel tempo gli ultimi quattro anni di Achille Lauro, tutto partito dal Festival di Sanremo 2019 con l'esplosione mainstream di Rolls Royce. Tutto ciò che è avvenuto da quel momento, Achille Lauro lo ha raccontato in un'intervista a Fanpage.it, a ridosso di un tour unplugged nei teatri italiani: "Sono stati anni incredibili, in cui ho sperimentato di tutto. Sono partito dalla musica urban passando per quella elettronica, reibridando i generi: ho fatto 1920, 1990, 1969, ho suonato con un'orchestra in tour per 30 date, con 52 elementi. Ho diretto una big band, ho cantato con un coro internazionale, ho partecipato a quattro festival di Sanremo, ho scritto due libri: mi sento veramente nel momento migliore della mia carriera. Ho forse la mia musica migliore ancora inedita e mi sento molto a mio agio sul palco, mi sento padrone di quello che sto facendo, probabilmente perché ho dedicato la mia vita alla mia passione. Non mi pongo limiti, ho grandi ambizioni e sono una persona che non dorme per fare quello che gli piace, di conseguenza ho tantissima musica nuova e grandi progetti che sono sicuro colpiranno".