Accampati da cinque mesi in tenda per aspettare il concerto di Taylor Swift I fan argentini di Taylor Swift sono in fila da cinque mesi nelle tende per prendere i posti migliori al concerto della popstar americana.

A cura di Redazione Music

Taylor Swift con alcune fan (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images for MTV)

Se le immagini dei fan di Harry Styles accampati a Campovolo, con tanto di tende, numeri, fila e l'esplosione della fan ormai nota come Fernanda Numer Six, quello che è successo – e sta succedendo – in Argentina per Taylor Swift è ancora più incredibile. Siamo ormai abituati alle follie a cui i fan sono disposti per poter vedere da vicinissimo i concerti delle proprie popstar preferite, settimane in tenda, regole stringenti etc, ma Pitchfork racconta che in attesa del concerto che la popstar americana dovrà tenere a Buenos Aires, c'è chi è in fila da cinque mesi. Sì, proprio cinque mesi, come riporta un lungo articolo in cui la rivista americana intervista i fan accampati.

Una delle fan ha raccontato a Pitchfork: "Siamo in questa tenda da cinque mesi, di solito dico a mio padre che sono al parco a bere mate con qualcuno, o che sto visitando un mio amico che vive vicino allo stadio" ha spiegati senza, quindi, voler svelare la propria identità per non incorrere nell'ira genitoriale, visto che fa i turni fuori alla location tra un lavoro part-time e le lezioni a scuola. Sono centinaia, però, i ragazzi e le ragazze che stanno aspettando da mesi i tre concerti che Swift terrà a Buenos Aires. Come avvenuto anche a Campovolo la scorsa estate, anche in Argentina i fan sono organizzatissimi e hanno una serie di regole e rotazioni molto precise.

Pitchfork scrive: "Un foglio di calcolo interno, creato da due organizzatori e aggiornato dagli amministratori assegnati, tiene traccia di circa 60 persone per tenda. La maggior parte di loro sono ragazze, ma non è ammesso nessuno sotto i 18 anni. Basato su un sistema di classificazione che raccoglie il tempo totale di tutti, più a lungo sei rimasto in tenda, maggiori sono le possibilità di essere uno dei primi della fila. Una fan di nome Carmen mi dice che ha trascorso più di 300 ore totali, ovvero 12 giorni e mezzo, nelle tende". Bisogna trascorrere almeno un turno notturno nelle tende con un impegno di 60 ore mensili, insomma, bisogna assumersi oneri per avere l'onore di stare quanto più vicini possibile all'artista: più tempo stai più hai la possibilità di stare sotto al palco. Taylor Swift, che ha debuttato in testa alla classifica italiana con "1989 (Taylor's Version)", sarà in concerto anche in Italia il 13 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.