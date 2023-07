Harry Styles a Campovolo: chi è Fernanda number six, simbolo delle fan pronte a tutto per la prima fila Fernanda number six ed Erica number ten finiscono nelle tendenze di tutto il mondo dopo un servizio del TG1 sulle fan di Harry Styles accampate da settimane fuori Campovolo per la tappa del Love on Tour di Reggio Emilia. I loro nomi segnati su un elenco per uno degli appelli giornalieri che serviranno a gestire le prime file sotto il palco. Analisi di un fenomeno social.

Fernanda number six ed Erica number ten finiscono nelle tendenze di tutto il mondo dopo un servizio del TG1 sulle fan di Harry Styles accampate da settimane fuori Campovolo per la tappa Love on Tour di Reggio Emilia. I loro nomi segnati su un elenco per uno degli appelli giornalieri che serviranno a gestire le prime file sotto il palco. Analisi di un fenomeno social che ha acquisito proporzioni giganti quanto l'evento in sé.

Il servizio del Tg1 che ha innescato il trend Fernanda ed Erica

Un servizio del Tg1 mandato in onda un paio di giorni fa ha scatenato l'ironia della rete (persino Ryanair ha dedicato un post), a suon di meme e battute sulle due ragazze chiamate durante l'appello disposto dalle veterane del campo. Fernanda number six ed Erica number ten, ognuna col suo nome e con un numero, quello che dovrebbe garantirgli le porte del paradiso: le prime file sotto il palco che sosterrà le performance di Harry Styles, il loro idolo. In particolare, Fernanda è finita nelle tendenze mondiali perché, stando al profilo dal quale starebbe rispondendo ai numerosi tag, è davvero una fan disposta a tutto pur di seguire il suo beniamino in tutte le tappe del Love on Tour.

Chi è Fernanda number six, le ipotesi sui social

Messicana, giovanissima come le sue compagne d'avventura, sarebbe arrivata in Italia addirittura il 4 luglio per prendere il posto dei suoi sogni. È prassi ormai per le adolescenti anticiparsi anche un mese, come spiega una di loro in uno dei video che gira su Tik Tok (da 00.51 in poi). La ragazza, guarda caso, è messicana e dice di essere arrivata a Campovolo proprio in quella data (che sia proprio Fernanda number six?): "Avevo preso un Bnb ma poi mi sono voluta accampare con loro. In Messico i concerti li seguiamo così, ci mettiamo in fila molto tempo prima. Volevo anticiparmi di un mese, ma mi hanno detto che qui in Italia non c'è questa abitudine".

Il biglietto falso e il teen drama fuori Campovolo

Come se non bastasse, si è generato il caso nel caso. Alla ricerca dell'identità di Fernanda number six ci si è imbattuti su Twitter in un profilo che risponderebbe a lei e dal quale nelle ultime ore è partito un allarme: il biglietto non le risultava valido e la ragazza lamentava la possibilità di rimanere bloccata fuori dopo settimane di attesa in tenda e con un caldo infernale. Svariate le offerte di aiuto pervenutele da chi si è sensibilizzato alla causa e ha cercato di procurarle un altro biglietto. Alla fine, un braccialetto sul suo polso e la frase "I'm in!" hanno scandito l'ingresso al concerto di Harry Styles e la risoluzione di un teen drama diventato talmente avvincente da far scaldare i popcorn in pieno luglio.

Come funzionano le regole delle fan e a cosa servono

Un altro video girato fuori Campovolo mostra le regole delle fan per disciplinare gli ingressi e stabilire l'ordine nelle prime file (quelle privilegiate) sotto il palco. Una ragazza accampata con loro ha tentato di spiegare il meccanismo: "Vieni qua, trovi le prime della fila che sono arrivate giorni fa, ti prendono il nome e cognome, ti danno un bracciale e segnano un numero così sanno e sai quante persone hai avanti. Hanno una lista e ti aggiungono a un gruppo whatsapp, possono scrivere solo loro per comunicazioni importanti e appelli. Abbiamo 4 appelli al giorno e dopo due appelli mancati perdi il posto in fila. Obbligatorio dormire qui la notte, ovviamente".