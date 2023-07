A metà luglio i Pinguini Tattici Nucleari e i The Kolors vincono la gara dei tormentoni alla radio I Pinguini Tattici Nucleari sono primi in radio con Rubami la notte, davanti a un trio formato da Italodisco, Disco Paradise e Pazza Musica.

A cura di Redazione Music

Siamo a metà luglio, la corsa al tormentone estivo è partita già da qualche settimane e sebbene non ci sia ancora un vincitore preciso, possiamo vedere come le radio abbiano scelto quelle che sono le loro canzoni preferite e in testa se ne alternano varie. Nessuna battaglia a due, nessuna che prende l'abbrivio e si stacca dal gruppo, anzi, un gruppone, per usare una metafora ciclistica, con un brano che di volta in volta si mette in testa a tirare. Intesta alle preferenze delle radio italiane, questa settimana, c'è Rubami la notte, l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, forse aiutati anche da un inizio tour che ha visto 120 mila persone assistere al doppio concerto allo Stadio San Siro di Milano a cui si aggiungono le 60 mila per la data zero a Venezia.

Insomma, abituata a singoli da milioni di stream, la band capitanata da Riccardo Zanotti continua a prendersi un po' tutto ciò che può prendersi. I live, le radio e anche la FIMI, visto che la canzone è anche in top 10 dell'ultima classifica dei singoli, con tanto di certificazione platino e quasi 20 milioni di stream su Spotify. I Pinguini si confermano come uno dei grandi fenomeni pop di questi ultimi anni, quando si sono costruiti dal basso un pubblico di fedelissimi che non li lascia più. La band bergamasca è seguita immediatamente da un'altra band, ovvero i The Kolors con "Italodisco".

La band capitanata da Stash continua a rimanere stabilmente nelle posizioni alte della classifica, con una canzone che mescola sempre un sapore funky a sonorità elettroniche e italodisco, per citarla. Il brano è al secondo posto in classifica, dopo essere stata per varie settimane in testa, a conferma, anche qui, che la band è una di quelle che sono maggiormente in grado di costruire una canzone che riesce a entrare in testa dai primi ascolti. Due canzoni, queste che le radio preferiscono a pezzi come "Disco Paradise", il tormentone che unisce tre pezzi da novanta come Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 e anche "Pazza musica" di Marco Mengoni ed Elodie. Tutte e quattro le canzoni hanno fatto, comunque, un passaggio in testa alla classifica, e pare che siano loro quelle che per le radio si giocano la palma di tormentone 2023, più di "Parafulmini" di Ernia, Fibra e Bresh, Destinazione mare di Tiziano Ferro o Fragole di Achille Lauro e Rose Villain.