A Harry Styles il titolo di “nuovo Re del pop”, si ribella il nipote di Michael Jackson Rolling Stone Uk incorona Harry Styles, ex One Direction, nuovo Re del Pop. Si ribella il nipote di Michael Jackson: “Mio zio se lo è guadagnato con dedizione e sacrifici”.

A cura di Stefania Rocco

La copertina dell’ultimo numero di Rolling Stone Uk ha generato malcontento tra i fan di Michael Jackson e i suoi familiari, in particolare nel nipote Taj, artista, figlio di Tito Jackson e membro del gruppo R&B/Pop 3T. La rivista ha intervistato Harry Styles, ex One Direction, che in copertina viene presentato come il “nuovo Re del Pop”. Un definizione che per decenni è stata utilizzata per indicare Jacko e che viene utilizzata ancora oggi, a distanza di oltre 10 anni dalla sua morte.

Tai, nipote di Michael Jackson: “Il titolo è di mio zio”

Taj Jackson, in particolare, ha pubblicato un tweet mostrando la copertina dedicata a Harry Styles. Ha quindi taggato la rivista e il cantante cui ha espresso il suo disappunto: “Non esiste un nuovo re del pop. Non possiedi il titolo e non te lo sei guadagnato, lo ha fatto mio zio. Decenni di dedizione e sacrifici. Il titolo è stato ritirato. Nessuna mancanza di rispetto per Harry Styles, è un grande talento. Dategli un titolo che sia suo”.

Le proteste dei fan di Michael Jackson

Ma il nipote di Jackson non è stato l’unico a protestare. Decine gli utenti che hanno attaccato Rolling Stone Uk definendo un azzardo irrispettoso la scelta di attribuire a Harry Styles il titolo. “Chiamare Harry Styles il re del pop è una mossa molto audace considerando che la persona più importante a detenere il titolo di re del pop è Michael Jackson. Come si fa a mettere davvero sullo stesso piano gli stili di Michael Jackson e Harry?”, ha chiesto un utente. Qualcuno ha addirittura accusato l’artista di avere pagato in cambio di tanta benevolenza: “Quanto ha pagato il team di Harry Styles? O hanno appena assunto un editore di 15 anni senza la minima idea? Questo è quello che voglio sapere perché non c’è alcuna giustificazione per una rivista musicale per fare quello che stanno facendo”.