50 Cent lancia il microfono e colpisce una donna, la vittima ricoverata con una ferita alla testa Dopo l’episodio durante un concerto di Cardi B, anche il rapper 50 Cent lancia il microfono sulla folla durante un concerto. L’artista ha colpito una donna che è stata ricoverata con una ferita al volto e ha sporto denuncia.

A cura di Stefania Rocco

Durante un concerto a Los Angeles, 50 Cent ha lanciato un microfono sulla folla frustrato dal fatto che non funzionasse. Il gesto di stizza del rapper ha avuto gravi ripercussioni. Il microfono lanciato contro il pubblico ha colpito una donna al volto, provocandole una ferita che l’ha costretta al ricovero. La fan aveva partecipato insieme a migliaia di altre persone alla tappa del Final Lap 2023 Tour tenutasi sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles. 50 Cent era appena salito sul palco per unirsi a Yg quando ha scaraventato con violenza il microfono contro il pubblico. TMZ ha aggiunto che al rapper sarebbero stati consegnati diversi microfoni rotti nel corso della serata.

50 Cent avrebbe lanciato il microfono verso la troupe del concerto

Secondo TMZ, che cita fonti interne alle forze dell’ordine, il rapper avrebbe lanciato il microfono in direzione della troupe di produzione in un’area prossima al palco perché frustrato dal fatto che non funzionasse. La ragazza colpita ha sporto denuncia e ha riferito che il rapper l’avrebbe guardata un istante prima di scagliare il microfono con violenza sulla folla, Sostiene quindi che l’uomo si fosse reso conto della sua presenza. Dopo essere stata colpita, la vittima è stata ricoverata in ospedale con una ferita alla testa. Una fonte vicina al rapper sostiene che la donna non avrebbe dovuto trovarsi in quell’area, considerata riservata. Non certo una giustificazione: indipendentemente dalla donna colpita, in quella parte riservata dell’arena c’erano persone che sarebbero potute restare ferite dal lancio.

Il precedente con Cardi B

L’episodio con 50 Cent arriva a poche settimane di distanza da quello che ha avuto per protagonista la cantante Cardi B. Durante un’esibizione sul palco del Drai's Beachclub di Las Vegas, alla rapper era stato lanciato un bicchiere colmo di birra, gesto al quale la cantante aveva risposto lanciando il microfono contro la responsabile. Gli avvocati dell’artista hanno fatto sapere che, per quel gesto, Cardi B non è stata denunciata.